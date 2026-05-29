Cartierele ”problemă” din Ploiești. Unde spune Poliția Locală că apar frecvent probleme

Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești, vorbește într-un interviu acordat în exclusivitate Observatorului Prahovean despre principalele probleme cu care se confruntă instituția: de la parcări neregulamentare, trafic blocat și depozitări ilegale de deșeuri, până la comerț stradal neautorizat și zonele din oraș unde problemele de ordine publică se repetă.

- Publicitate -

Poliția Locală Ploiești, afectată de deficitul de personal

Reporter: Care sunt, în acest moment, cele mai mari probleme cu care se confruntă Poliția Locală Ploiești și care sunt zonele cele mai sensibile din oraș?

Carmen Gheorghe: În prezent, principalele probleme cu care se confruntă Poliția Locală Ploiești sunt legate de respectarea disciplinei în trafic, combaterea depozitărilor ilegale de deșeuri și menținerea ordinii publice în anumite zone din municipiu.

- Publicitate -

Există cartiere și puncte sensibile în care numărul sesizărilor este ridicat, precum cartierele Bereasca, Mimiu și Radu de la Afumați și zonele limitrofe acestora, precum și proximitatea localurilor de tip fast-food, mai ales pe timpul nopții.

Totodată, activitatea instituției este afectată de deficitul de personal, determinat atât de prevederile legislative în vigoare, cât și de blocarea angajărilor, aspect care îngreunează gestionarea operativă a tuturor solicitărilor și intervențiilor.

Mulți ploieșteni reclamă mizeria, abandonul de deșeuri și depozitările ilegale. Ce face concret Poliția Locală pentru combaterea acestui fenomen și de ce pare că problema persistă?

- Publicitate -

Fenomenul abandonului de deșeuri și al depozitărilor ilegale reprezintă o problemă care trebuie abordată din perspectiva mai multor componente, ce nu poate fi soluționată exclusiv prin aplicarea de sancțiuni. Conform atribuțiilor, Poliția Locală desfășoară acțiuni de monitorizare și verificare în zonele problematice, identifică și sancționează persoanele care încalcă prevederile legale și colaborează cu operatorul de salubritate, precum și cu administrația publică locală, pentru supravegherea și gestionarea punctelor sensibile.

Persistența acestui fenomen este determinată atât de lipsa de responsabilitate civică manifestată de unele persoane, cât și de faptul că soluționarea completă a problemei presupune implicarea mai multor instituții și servicii publice. Poliția Locală își desfășoară activitatea în limitele atribuțiilor legale și ale resurselor disponibile, care sunt deficitare raportat la mărimea orașului.

Parcările ilegale din oraș, misiune aproape imposibilă

În ce măsură Poliția Locală poate interveni eficient în cazurile de parcări neregulamentare, trafic blocat și ocuparea abuzivă a trotuarelor?

- Publicitate -

Numărul mare de autovehicule și infrastructura urbană insuficient adaptată generează dificultăți permanente în anumite zone ale municipiului.

La sesizările privind traficul blocat se intervine cu operativitate, în cel mai scurt timp posibil, echipajele fiind direcționate pentru fluidizarea și dirijarea circulației.

În ceea ce privește parcările neregulamentare, intervenția este îngreunată sau, în anumite situații, imposibil de realizat din cauza lipsei semnalizării și a marcajelor rutiere corespunzătoare.

- Publicitate -

Referitor la ocuparea trotuarelor, având în vedere efectivele reduse și numărul insuficient de locuri de parcare, se acționează în principal la sesizare. Un exemplu concret îl reprezintă situațiile în care proprietarii imobilelor nu au posibilitatea de a parca autoturismele în curte, motiv pentru care acestea sunt staționate pe trotuar, în dreptul locuințelor.

Important de menționat este că, din cauza efectivelor reduse, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice lucrează în intervalul orar 06:30 – 22:00, de luni până duminică inclusiv, iar schimbul 3 se efectuează punctual, pentru acțiuni specifice.

Ploieștenii se plâng frecvent de lipsa de reacție la sesizări. Care este timpul mediu de răspuns al Poliției Locale și cum verificați dacă reclamațiile sunt soluționate corect?

- Publicitate -

Timpul de răspuns la o sesizare diferă în funcție de natura și gradul de urgență al situației semnalate. Sesizările care vizează blocaje în trafic, tulburarea ordinii publice sau alte situații ce necesită intervenție imediată sunt direcționate cu prioritate către echipajele aflate în teren, intervenția realizându-se în cel mai scurt timp posibil.

În cazul sesizărilor care necesită verificări suplimentare, documentare sau implicarea altor instituții, termenul de soluționare poate fi mai mare, în funcție de complexitatea situației. Totodată, timpul de răspuns este influențat și de numărul de echipaje disponibile, volumul sesizărilor înregistrate într-o anumită perioadă sau în același interval orar, precum și de condițiile de trafic.

Verificarea modului de soluționare a unei sesizări se realizează prin mai multe etape și mijloace de control. În primul rând, fiecare sesizare este înregistrată și repartizată structurii competente, fiind verificată și confirmată în teren de către echipajele care se deplasează la fața locului. În urma constatărilor efectuate, se dispun măsurile legale care se impun, întrucât nu în toate situațiile aspectele sesizate se confirmă sau persoana care formulează sesizarea are dreptate.

- Publicitate -

Ulterior, modul de intervenție este verificat prin rapoartele întocmite de personalul care a acționat, documentele de constatare, procesele-verbale, fotografii sau alte mijloace de probă, după caz. În anumite situații, sunt efectuate reverificări în teren pentru a se constata dacă problema semnalată a fost remediată și dacă măsurile dispuse au avut efectul urmărit.

Cartierele-problemă ale Ploieștiului

Există cartiere sau străzi din Ploiești unde problemele de ordine publică se repetă constant? Dacă da, care sunt acestea și ce măsuri speciale aveți acolo?

Da, există zone în care problemele de ordine publică se manifestă în mod repetat, în special în anumite cartiere, precum Bereasca, Mimiu și Radu de la Afumați și zonele limitrofe acestora. De asemenea, în zona centrală a municipiului sunt înregistrate frecvent incidente, în special în timpul nopții, în proximitatea localurilor de tip fast-food, pe fondul consumului de alcool sau al unor conflicte spontane.

- Publicitate -

În aceste zone au fost intensificate activitățile de patrulare și monitorizare, fiind organizate, pe timpul nopții, acțiuni cu efective sporite, în special în zona Sălii Sporturilor, în parcuri și în cartierele unde sunt semnalate frecvent fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Cum colaborează Poliția Locală cu Primăria, Poliția Națională și alte instituții pentru rezolvarea problemelor care țin de siguranța urbană?

Poliția Locală colaborează permanent cu Primăria Municipiului Ploiești, Poliția Națională, Jandarmeria și alte instituții competente pentru gestionarea problemelor de siguranță urbană și ordine publică. Există acțiuni comune, schimburi operative de informații și intervenții coordonate în funcție de specificul fiecărei situații.

Un subiect sensibil pentru locuitori este cel al persoanelor fără adăpost, al cerșetoriei și al grupurilor care creează disconfort în anumite zone. Ce pârghii reale aveți și cât de mult puteți interveni?

În ceea ce privește persoanele fără adăpost, cerșetoria și grupurile care creează disconfort în spațiul public, Poliția Locală are atribuții limitate de cadrul legal. Putem legitima, sancționa anumite fapte și solicita sprijinul serviciilor sociale sau al altor instituții competente. În acest sens, Poliția Locală colaborează cu D.G.A.S.P.C. și Poliția Municipiului Ploiești.

În apropierea școlilor, părinții reclamă frecvent haos rutier, lipsa disciplinei și probleme de siguranță. Ce măsuri aveți pentru protejarea copiilor în jurul unităților de învățământ?

Măsurile de protejare a copiilor în zona unităților de învățământ vizează creșterea siguranței elevilor și prevenirea incidentelor rutiere sau a faptelor antisociale. În acest sens, se acționează prin monitorizarea zonelor adiacente celor 9 unități de învățământ școlare și preșcolare aflate în aria de responsabilitate a instituției noastre, conform planului de cooperare stabilit împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, respectiv Poliția Municipiului Ploiești și Jandarmeria.

La nivelul locurilor de parcare de tip „Kiss & Ride” amenajate în proximitatea unităților de învățământ, Poliția Locală Ploiești se confruntă frecvent cu situații în care conducătorii auto nu utilizează aceste spații exclusiv pentru îmbarcarea și debarcarea copiilor, ci ocupă locurile de parcare pentru perioade mai lungi de timp, îngreunând astfel accesul și circulația în zonă.

Pentru respectarea destinației acestor locuri de parcare, polițiștii locali au desfășurat acțiuni de verificare și control, fiind aplicate sancțiuni contravenționale, dispuse măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar și solicitate datele de identificare ale conducătorilor auto care au încălcat prevederile legale.

Nu sunt amendate vânzătoarele de pătrunjel de pe trotuare

Comerțul stradal ilegal este vizibil în mai multe zone din Ploiești. Care sunt punctele cele mai problematice și câte sancțiuni au fost aplicate în ultimul an?

În spațiul public, mass-media și social media, există frecvent percepția potrivit căreia polițiștii locali sancționează persoane vârstnice care comercializează cantități reduse de produse agricole pentru a-și asigura traiul zilnic, însă activitatea instituției nu are ca scop sancționarea abuzivă a cetățenilor, ci respectarea prevederilor legale și menținerea unui climat de ordine și siguranță în spațiul public.

Acțiunile desfășurate în domeniul comerțului stradal vizează în principal combaterea comerțului neautorizat organizat, ocuparea ilegală a domeniului public, blocarea căilor de acces sau desfășurarea activităților comerciale în condiții care pot afecta siguranța, igiena și ordinea publică.

În practică, polițiștii locali acționează gradual și cu discernământ, multe situații fiind soluționate prin avertismente și măsuri preventive, în special atunci când este vorba despre persoane vulnerabile sau cazuri izolate.

Polițiștii locali au verificat zona Halelor Centrale, zonele adiacente piețelor comerciale, zona din vecinătatea complexului comercial Winmarkt Big, precum și zona Oborului din municipiul Ploiești, pentru a depista persoanele care nu respectă amplasamentele stabilite de municipalitate și desfășoară acte de comerț ambulant, vânzând produse în condiții neconforme, pe trotuar, fără niciun fel de autorizație.

Totodată, au fost întreprinse acțiuni pentru îndepărtarea comercianților neautorizați din zona cimitirelor Viișoara – str. Constantin Brezeanu / Șoseaua Nordului, Bolovani – str. Eroilor, Mihai Bravu, fiind aplicate sancțiuni contravenționale conform H.C.L. nr. 228/2006, cu măsura complementară de confiscare a mărfii.

În ultimul an au fost aplicate 132 de sancțiuni contravenționale.

Vandalizarea domeniului public, filmată nu și reclamată

Ce se poate face împotriva celor care vandalizează bunurile de pe domeniul public?

Actele de vandalism asupra bunurilor aflate pe domeniul public reprezintă fapte grave, iar în multe situații acestea intră în sfera infracțiunilor prevăzute de legea penală. Poliția Locală intervine pentru identificarea autorilor în situația constatării directe a acestor fapte și sesizarea imediată a organelor competente atunci când există elemente de natură penală.

Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ploieștenilor care spun că nu mai au încredere că lucrurile se pot schimba, care ar fi acesta și ce obiective concrete vă asumați pentru perioada următoare?

Înțelegem așteptările și nemulțumirile cetățenilor, însă trebuie precizat faptul că Poliția Locală își desfășoară activitatea cu efective limitate și are rol de structură complementară în sistemul de ordine publică. O parte dintre problemele semnalate de cetățeni implică atribuții care revin și altor instituții competente.

Recomandăm cetățenilor să utilizeze canalele oficiale pentru transmiterea sesizărilor și să nu se limiteze doar la semnalarea problemelor în mediul online sau pe rețelele de socializare. Pentru aspecte ce țin de ordinea publică, parcări ilegale, protecția mediului sau comerț stradal, sesizările pot fi formulate în scris și înregistrate oficial la Poliția Locală a Municipiului Ploiești.

În cazul situațiilor urgente care necesită intervenție rapidă, cetățenii pot apela numărul operativ pus la dispoziție de instituție: 0244-954.

De asemenea, menținerea unui oraș curat și civilizat nu reprezintă doar responsabilitatea autorităților, ci și a cetățenilor.

Implicarea comunității, prin adoptarea unei conduite civice responsabile, respectarea normelor de conviețuire socială și păstrarea curățeniei în zonele în care locuiesc, conduce în mod direct la îmbunătățirea aspectului municipiului și a calității vieții. Astfel, fiecare cetățean poate contribui prin acțiuni simple, precum menținerea curățeniei în fața locuinței și îngrijirea spațiilor verzi din proximitate.

Prin colaborare și spirit civic, un oraș perceput astăzi ca fiind „gri” poate deveni treptat un oraș mai verde, mai îngrijit și mai plăcut pentru noi toți.