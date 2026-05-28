Tarif de 2 lei/30 de minute în parcările cu plată din Ploiești

Ploieștenii vor plăti mai puțin în parcările cu plată din municipiu, în cazul în care timpul de staționare este de 30 minute. Pentru parcarea autoturismului timp de o oră a fost menținut același tarif de 4 lei/loc de parcare, inclusiv TVA.

- Publicitate -

Aleșii locali au aprobat, joi, 28 mai, introducerea tarifului de 2 lei/30 de minute/loc de parcare, TVA inclus. Tariful se aplică în parcările publice aflate în administrarea SGU Ploiești

Citește și: Cât vor plăti șoferii pentru 30 de minute în parcările publice din Ploiești – PROIECT

- Publicitate -

În momentul de față tariful de parcare este de 4 lei/oră/loc parcare, cu T.V.A. După intrarea în vigoare a proiectului aprobat, va rămâne în vigoare tariful de parcare de 4 lei/oră/ loc de parcare, dar va fi introdus și tariful de 2 lei/30 minute/loc de parcare cu TVA.

Excepția o reprezintă parcarea supraterană din strada Cuza Vodă”, unde tariful aplicat va fi de 5 lei/oră/loc de parcare cu TVA. Proiectul de hotărâre va intra în vigoare după obținerea vizei de legalitate.