Cristian Ardelean va fi noul city manager al Ploieștiului

Primăria Ploiești va avea un nou administrator public. În locul lui Cristian Pleșa, care a preluat funcția de city manager în noiembrie 2025, va fi numit Cristian Ardelean.

Schimbare în conducerea executivă a Primăriei Ploiești. Noul city manager va fi Cristian Ardelean, care în prezent este consilier personal al primarului Mihai Polițeanu pentru organizarea de evenimente. Acesta îl va înlocui în funcție pe Cristian Pleșa, care a preluat atribuțiile de la Sorin Dumitrașcu în toamna anului trecut.

Potrivit informațiilor publicate de Mișcarea Noi Ploieștenii în campania electorală din 2024, când Ardelean a candidat pentru funcția de membru în Consiliul Județean Prahova, viitorul city manager al Ploieștiului locuiește în Breaza, a absolvit Facultatea de Management din cadrul Universității de Vest din Timișoara și avea atunci o companie de consultanță și furnizare de echipamente pentru domeniul HoReCa.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Mihai Polițeanu a confirmat informația, însă a precizat că numirea lui Cristian Ardelean în funcția de city manager va avea, deocamdată, un caracter temporar.