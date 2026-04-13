Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități la Ploiești. Când va fi gata

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din Ploiești este construit pe strada Ștrandului nr. 3A, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene. Valoarea investiției este de peste 4,9 milioane de lei, inclusiv TVA.

Investiția este derulată de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, iar termenul de finalizare este stabilit pentru 30 iunie 2026, potrivit planului anual pentru servicii sociale al ASSC.

Noul centru va putea deservi zilnic între 8 și 16 beneficiari și va oferi o gamă variată de servicii: consiliere socială și psihologică, programe pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, sprijin pentru integrarea pe piața muncii, dar și servicii de îngrijire și asistență.

Unitatea va funcționa cu o echipă formată din 11 angajați – 10 pe posturi de execuție și unul de conducere – și va avea ca obiectiv principal creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, precum și prevenirea reinstituționalizării acestora.

Clădirea va fi realizată la standarde nZEB (consum de energie aproape zero), fiind dotată cu panouri fotovoltaice și sisteme moderne de încălzire. Spațiile interioare vor beneficia de încălzire prin pardoseală și ventiloconvectoare de perete, asigurând un confort ridicat pentru beneficiari.