Ce se întâmplă cu Spitalul de Pediatrie Ploiești după ce a trecut la Consiliul Județean Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Spitalul de Pediatrie din Ploiești

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut la Ploiești că preluarea Spitalului de Pediatrie de către Consiliul Județean Prahova este de „natură administrativă”. Luni, 30 martie, aleșii județeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, transferul managementului la Consiliul Județean Prahova. 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a participat, luni, 30 martie, la ședința la care aleșii județeni  au aprobat trecerea Spitalului CF și Spitalului de Pediatrie la Consiliul Județean Prahova.

Ulterior, ministrul Sănătății a susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că transferul Spitalul de Pediatrie este de „natură administrativă”.

„Se schimbă ordonatorul principal de credite, din Primărie în Consiliul Județean Prahova. Următoarea etapă, după ce se închid proiectele din PNRR (…) se va transfera și patrimonial”, a precizat ministrul.

Acesta a explicat că, „în paralel cu toate aceste transferuri și reorganizări administrative, absolut necesare, încercăm să găsim o soluție, fie pentru o clădire nouă, din exercițiul financiar, programul operațional, care va intra în vigoare începând din anul 2027, precum modelul Spitalului Județean, fie există alte variante”.

„Pediatria nu se mută la CF”, a precizat președintele Consiliului Județean Prahova, care a explicat că există mai multe variante de lucru pentru ca Spitalul de Pediatrie să funcționeze într-o altă clădire.

Președintele Consiliului Județean Prahova a menționat ca și variante pentru viitorul Spital de Pediatrie este IPCUP, „o clădire care poate fi preluată, reabilitată și făcută pe nevoia spitalului”.

Reamintim faptul că, luni, aleșii județeni au aprobat solicitarea transferului Spitalului General Căi Ferate Ploiești din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea CJ Prahova.

Sunteți de acord cu închirierea spațiilor de parcare rezidențială în Ploiești? Sondaj Observatorul Prahovean

Corina Matei Corina Matei -
Luni, 30 martie 2026, Consiliul Local Ploiești a votat...

Un bijutier din Ploiești ține vie o meserie rară de peste 30 de ani

Marius Nica Marius Nica -
Pe bijutierul Mihail Haraba (53 de ani) îl găsiți...

Povestea centrului AZAMI din Câmpina: cum sunt ajutați copii și adulți să-și înțeleagă emoțiile

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Câmpina, Centrul AZAMI, fondat de psihologul și psihoterapeutul...

