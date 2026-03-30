Ce se întâmplă cu Spitalul de Pediatrie Ploiești după ce a trecut la Consiliul Județean Prahova

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut la Ploiești că preluarea Spitalului de Pediatrie de către Consiliul Județean Prahova este de „natură administrativă”. Luni, 30 martie, aleșii județeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, transferul managementului la Consiliul Județean Prahova.

- Publicitate -

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a participat, luni, 30 martie, la ședința la care aleșii județeni au aprobat trecerea Spitalului CF și Spitalului de Pediatrie la Consiliul Județean Prahova.

Ulterior, ministrul Sănătății a susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că transferul Spitalul de Pediatrie este de „natură administrativă”.

- Publicitate -

„Se schimbă ordonatorul principal de credite, din Primărie în Consiliul Județean Prahova. Următoarea etapă, după ce se închid proiectele din PNRR (…) se va transfera și patrimonial”, a precizat ministrul.

Acesta a explicat că, „în paralel cu toate aceste transferuri și reorganizări administrative, absolut necesare, încercăm să găsim o soluție, fie pentru o clădire nouă, din exercițiul financiar, programul operațional, care va intra în vigoare începând din anul 2027, precum modelul Spitalului Județean, fie există alte variante”.

„Pediatria nu se mută la CF”, a precizat președintele Consiliului Județean Prahova, care a explicat că există mai multe variante de lucru pentru ca Spitalul de Pediatrie să funcționeze într-o altă clădire.

- Publicitate -

Președintele Consiliului Județean Prahova a menționat ca și variante pentru viitorul Spital de Pediatrie este IPCUP, „o clădire care poate fi preluată, reabilitată și făcută pe nevoia spitalului”.

Reamintim faptul că, luni, aleșii județeni au aprobat solicitarea transferului Spitalului General Căi Ferate Ploiești din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea CJ Prahova. (Detalii AICI).