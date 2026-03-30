Spitalul CF Ploiești, preluat de Consiliul Județean Prahova

Decizie importantă privind transferul Spitalului CFR la Consiliul Județean Prahova. Aleșii județeni au aprobat, luni, 30 martie, solicitarea transferului unității medicale din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea CJ Prahova.

După multe discuții, Spitalul General Căi Ferate Ploiești va trece de la Ministerul Transporturilor în subordinea Consiliului Județean Prahova.

Aleșii județeni au aprobat, luni, 30 martie, proiectul de hotărâre.

„Predarea – preluarea unității sanitare Spital General Căi Ferate Ploiești, precum și a bunurilor aferente acesteia se va face pe bază de protocol de predare/preluare încheiat între părțile interesate, în termenul prevăzut prin actul de transmitere în proprietate, se arată în proiectul de hotărâre.

Situat în zona 9 Mai din Ploiești, Spitalul General Căi Ferate Ploiești are în proprietate mai multe clădiri, dar și o suprafață de teren de 12.932 mp. Totodată, unitatea medicală deține și o stație de oxigen și o centrală cu abur, precum și o clădire bloc alimentar.

Tot în ședința de luni, aleșii județeni au aprobat trecerea managementului de la Spitalul de Pediatrie Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Clădirile au rămas în continuare în administrarea Consiliului Local Ploiești, pe motiv că aici au fost derulate proiecte cu finanțare europeană și se asteapta un acord în acest sens.