Mario Soare critică măsurile Guvernului pentru carburanți: „E un pansament pe o fractură deschisă”

Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Mario Daniel Soare, care a lucrat mult timp în domeniul petrolier, critică măsurile anunțate de Guvern pentru limitarea scumpirii carburanților și susține că efectele acestora vor fi, în cel mai bun caz, doar „cosmetice”.

Într-o postare publicată marți, oficialul prahovean afirmă că intervenția Executivului nu atacă problema reală din spatele scumpirilor și că impactul la pompă va fi limitat.

Reacția vine în contextul în care Guvernul a anunțat declararea unei situații de criză pe piața carburanților și pregătirea unei ordonanțe de urgență care prevede, între altele, limitarea adaosului comercial, reducerea componentei de biocarburant și controlul exporturilor de benzină și motorină pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitate de prelungire.

„Măsuri cosmetice”

Mario Soare susține că Guvernul apasă doar pe două componente reduse din prețul final al carburanților — marja comercială și componenta bio — în timp ce nu intervine asupra părții celei mai grele din preț, adică taxele.

Potrivit acestuia, marja comercială și biocomponenta însumează aproximativ 12-13% din prețul final, astfel că spațiul real de ieftinire este limitat. În schimb, „elefantul din cameră”, spune vicepreședintele CJ Prahova, rămâne povara fiscală, respectiv accizele și TVA-ul, care depășesc împreună jumătate din prețul plătit la pompă.

În opinia sa, dacă Guvernul a decis deja să plafoneze adaosul comercial, atunci argumentul potrivit căruia o reducere a accizelor nu s-ar transfera la pompă devine mai greu de susținut.

Problema de fond: rafinarea și importurile

Mario Soare afirmă că măsurile anunțate de Guvern ocolesc contextul structural din piața carburanților. Acesta invocă situația rafinăriilor și dependența ridicată de importuri, mai ales într-un moment în care piața este afectată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

În acest context, el amintește că Petrotel Lukoil este oprită din octombrie 2025, pe fondul sancțiunilor americane, iar în ultimele zile au existat informații și despre lucrări de revizie la alte capacități de rafinare importante. Presa a relatat că Petrotel nu și-a reluat producția după revizia generală începută anul trecut, în contextul restricțiilor impuse de Statele Unite, iar sectorul se confruntă și cu reduceri temporare de capacitate în alte rafinării.

Vicepreședintele CJ Prahova consideră că problema ar trebui abordată pe trei niveluri: o reducere temporară a accizei, repornirea Petrotel și diversificarea surselor de import pentru motorină.

Prognozele specialiștilor

În postarea sa, Mario Soare face trimitere și la avertismentele analistului economic Adrian Negrescu, potrivit căruia, dacă petrolul rămâne peste pragul de 110 dolari pe baril, carburanții nu vor coborî sub 10 lei pe litru, iar la 120 de dolari pe baril prețurile ar putea urca la 12-13 lei.

Concluzia lui Mario Soare este că Executivul face în acest moment mai degrabă „management de percepție publică” decât o intervenție economică reală.

„Pe scurt: e un pansament pe o fractură deschisă”, afirmă acesta, sugerând că măsurile anunțate de Guvern nu pot rezolva presiunea fiscală, lipsa de capacitate de rafinare și vulnerabilitatea României în fața importurilor de motorină.