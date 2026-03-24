Specialiștii critică măsurile Guvernului pentru carburanți: „Reducerea de preț va fi mică, iar riscul de penurie este real”

Măsurile de criză anunțate de Guvern pentru temperarea scumpirilor la carburanți sunt privite cu multă rezervă de economiști și de specialiști din energie, care avertizează că efectul la pompă ar putea fi redus, în timp ce riscurile pentru aprovizionare și pentru funcționarea normală a pieței ar putea deveni semnificative.

- Publicitate -

Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat că va adopta astăzi, printr-o ordonanță de urgență, mai multe măsuri pentru reducerea scumpirii carburanților.

Se are în vedere plafonarea marjelor comerciale la 50% din media ultimelor 12 luni, limitarea exporturilor prin aprobări ministeriale și reducerea componentei bio din benzină de la 8% la 2%.

- Publicitate -

Deciziile anunțate de guvernanți sunt criticate de specialiști. Una dintre cele mai dure reacții vine din partea profesorului de economie Cristian Păun, care susține că plafonarea marjelor nu atacă sursele reale ale scumpirilor și poate împinge piața spre dezechilibre serioase.

Într-o postare pe Facebook, acesta arată că, în condițiile în care accizele rămân ridicate, suprataxarea companiilor din domeniu nu este redusă, iar exporturile sunt restricționate, intervenția statului riscă să blocheze mecanismele normale ale pieței fără să producă o ieftinire relevantă pentru consumatori. În opinia sa, următorul pas, dacă presiunea pe piață continuă, poate fi chiar raționalizarea consumului.

Rezerve similare sunt exprimate și de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care a cerut Guvernului să nu adopte ordonanța în forma anunțată.

- Publicitate -

În analiza și scrisoarea deschisă transmise public, AEI susține că măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori, că eventualele ieftiniri ar putea fi anulate în doar câteva zile de evoluțiile ulterioare ale pieței și că intervențiile administrative pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere.

Organizația avertizează explicit asupra riscului de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare.

Și analistul economic Adrian Negrescu critică lipsa unui studiu de impact înainte de adoptarea unor măsuri cu efecte atât de ample.

- Publicitate -

El susține că, dincolo de componenta privind controlul exporturilor, celelalte decizii riscă să ducă la penurie și la restricții de consum, în timp ce impactul asupra prețului de la pompă ar fi, în estimarea sa, doar simbolic, de aproximativ 50 de bani pe litru.

Aseară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu a putut indica o cifră clară privind efectul măsurilor la pompă și a admis că nu poate garanta scăderea prețurilor după aplicarea lor.