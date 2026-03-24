Ploiești: sute de garaje ilegale rămân în picioare, doar unul este desființat de autorități

Garajele ridicate pe domeniul public în Ploiești sunt „băgate sub preș”, se pare, și de actuala administrație locală. Luni, 23 martie 2026, SGU Ploiești, a pus în aplicare o dispoziție de desființare a unei construcții ridicate fără forme legale, pe strada Moșneni din Ploiești. A fost vorba de un singur garaj!!! Unul singur, în condițiile în care Ploieștiul este plin de sute de garaje ridicate în urmă cu zeci de ani pe domeniul public!!!

Dispoziția de desființare pusă în aplicare de SGU Ploiești luni, a fost emisă de către Primăria Municipiului Ploiești conform HCL 340 din 2019.

„Această intervenție face parte dintr-un demers prin care se urmărește eliberarea terenurilor ocupate abuziv și redarea lor către comunitate”, au scris, pe Facebook, reprezentanții SGU Ploiești.

Ironic și hilar, în condițiile în care, în Ploiești, sute de garaje, în locul cărora s-ar putea amenaja sute de locuri de parcare, zac pe domeniul public. Pentru acestea Primăria Ploiești, în loc să emită dispoziții de desființare, le prelungește contractele. (Vezi cazul semnalat de Observatorul Prahovean, în 2024).

O singură dispoziție de desființare, pentru două garaje, în perioada următoare

Totuși, am considerat că emiterea dispoziției de desființare a „garajului” din strada Moșneni poate fi doar începutul. Așa că am contactat reprezentanții SGU Ploiești pentru a ne furniza informații cu privire la ce dispoziții de desființare mai au de pus în aplicare în perioada următoare.

„Mai avem una singură pentru așa-zise garaje, în vecinătatea Liceului Energetic, este vorba de două construcții, care sunt lipite de liceu. În rest avem dispoziții pentru balcoane ilegale, case, terase, dar de garaje nici nu se pune problema”, ne-au transmis aceștia.

Cu alte cuvinte, zona Andrei Mureșanu, cu 70 de „garaje”, zona Bobâlna – Eminescu, cu peste 80 de „garaje”, grupate în „baterii”, nu se atinge nimeni. De ce? Pentru că Primăria Ploiești nu a emis nicio dispoziție de desființare.

Ce spunea primarul Mihai Polițeanu în urmă cu un an

În luna martie 2025, invitat în studioul Observatorul Prahovean, primarul Mihai Polițeanu spunea clar că aceste garaje vor fi demolate.

Edilul preciza însă că așteaptă de la SGU Ploiești un plan/proiect pentru amenajarea spațiului de pe locul garajelor. De cealaltă parte, reprezentanții SGU Ploiești susțin că nu au primit solicitare pentru un astfel de plan și că acesta trebuie realizat de departamentul tehnic – urbanism al Primăriei Ploiești.

„Cartoful fierbinte”, în speță garajele din Ploiești, este, astfel, aruncat dintr-o parte în alta încă din luna noiembrie 2024. În martie 2025, problema părea că a intrat în atenția administrației locale. Dar doar „părea”…

Dovada? Un an mai târziu, bateriile de zeci de garaje zac în continuare „netulburate”, în timp ce sunt emise dispoziții de desființare pentru una-două construcții, ca un praf în ochii ploieștenilor.

„Proprietarii” acestor garaje își depozitează nestingheriți lucruri în aceste construcții, uneori și mașini. Alții le „închiriază” la negru vecinilor care vor să-și bage mașina în garaj, iar altele zac nefolosite pur și simplu.

Proiect pentru zona Arhip Nicolae, trimis de SGU Ploiești, ignorat de Primărie

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești au precizat că Primăria Ploiești le-a înaintat o singură solicitare pentru proiect subsecvent, pentru garajele din zona Arhip Nicolae.

Proiectul a fost depus și discutat la Primărie încă din luna februarie 2026. Această zonă este cea cu probleme din cauza terenului, care se află în proprietatea CFR.

Deși în Ploiești sunt zone cu zeci de garaje, care nu ridică problemele de la Arhip Nicolae, și care ar putea fi rezolvate mult mai ușor și mai rapid, Primăria nu a solicitat proiecte subsecvente pentru acestea.

Și, astfel, așa cum a afirmat primarul Polițeanu, dacă nu există proiecte de reamenajare, garajele nu vor fi demolate. Nu a mințit cu nimic. A uitat doar, probabil, să solicite la SGU Ploiești proiectele pentru zonele Andrei Mureșanu, Eminescu, Rodica, etc.

La Ploiești, „câinii latră, ursul merge”. Sutele de garaje rămân în picioare

A trecut un an și jumătate de „mandat Polițeanu”. O problemă, aparent simplă, este, în continuare, nerezolvată de administrația locală. Poate să dea vina primarul pe orice, scuze se găsesc. Din păcate însă realitatea garajelor este una singură: sute sunt în picioare după mai bine de un an de mandat.

Pe principiul „câinii latră, ursul merge”, la Ploiești interesele celor puțini sunt mai presus de interesul public. Modalități de tergiversare se găsesc, iată. În timpul în care alte orașe construiesc parcări, la Ploiești, administrația nu este în stare nici să demoleze garajele ilegale. De ce?

Răspunsul se află, probabil, în lista „proprietarilor” care „dețin” aceste garaje. Dar lista este, bineînțeles, sub protecția GDPR. Așa că, la Ploiești, timpul trece, garajele rămân. Pentru că așa merg lucrurile aici!