Din 55 de garaje din zona Parcului Eminescu doar șapte au contracte valabile. Locuri de parcare?

Problema garajelor din Ploiești este una care, odată rezolvată, ar mai salva situația locurilor de parcare din zonele rezidențiale ale orașului. Este evident pentru toată lumea faptul că este nevoie de soluții pentru a se amenaja noi parcări de reședință în Ploiești. Spațiul verde de la blocuri a ajuns ocupat de mașini, trotuarele sunt ocupate de mașini și, în tot acest timp, există „garaje”, ridicate de 50-60 de ani, pe terenuri proprietate privată a Municipiului Ploiești, a căror desființare ar mai rezolva din problema atât de acută a lipsei locurilor de parcare în oraș.

- Publicitate -

În anii 2022-2023 redacția Observatorul Prahovean a trimis solicitări către Primăria Ploiești, cu privire la comunicarea situației juridice a garajelor amplasate în zona Parcului Eminescu din sudul municipiului. Două sau trei la număr, aceste solicitări au fost complet ignorate, neprimind niciun răspuns la ele. De ce? Este un mister…

Odată cu schimbarea conducerii primăriei, am făcut din nou solicitare, tot în baza Legii 544/2001, pentru detalii cu privire la aceste garaje, din estimările noastre, peste 40. Am solicitat, din nou, să ni se transmită câte garaje sunt și care este situația legală a acestora. Surpriză! Am primit răspuns, de data aceasta, în șapte zile lucrătoare (7!!!) și am aflat ceea ce întrebam de doi ani de zile.

Răspunsul Primăriei Ploiești

„Municipiul Ploiești nu deține în proprietate nicio construcție garaj amplasată în zona menționată în solicitarea dumneavoastră.

- Publicitate -

Conform actelor deținute la nivelul Direcției Gestiune Patrimoniu / Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății și Administrare Fond Locativ acestea aparțin / au aparținut unor diverse persoane fizice dintre care: pentru 16 garaje există autorizație de construire din perioada 1976-1977, pentru alte garaje, în diverse documente, s-au invocat autorizații de construire din perioada anului 1964, care nu există la dosar, iar pentru celelalte construcții garaj s-au identificat doar diverse documente, cum ar fi: Certificat de urbanism / Plan de amplasament construcție amenajare șoproane auto.

Terenurile garaje situate în strada Bobâlna, nr.115, nr.125 și strada Mihai Eminescu nr.22, „zona Parcului Eminescu”, sunt proprietatea privată a Municipiului Ploiești, , conform Hotărârii nr. 267/29.11.2006, privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești”, Anexa nr.1, poziția 761, 762 și 1015.

Precizăm faptul că, terenurile garaje situate în strada Bobâlna, nr.115, nr.125 și strada Mihai Eminescu nr.22 sunt/au fost închiriate persoanelor care au edificat pe teren construcții garaje.

- Publicitate -

Astfel, în prezent sunt valabile un număr de 7 contracte, nemaifiind valabile un număr de 48 contracte.

În cazul persoanelor care nu mai au contracte de închiriere valabile, acestea vor fi notificate să procedeze la desființarea garajelor și să se prezinte la sediul nostru din Piața Eroilor, nr.1A, în vederea semnării procesului verbal de predare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești.

În caz contrar, instituția noastră va fi nevoită să procedeze la desființarea construcțiilor garaj pe cale administrativă, urmând ca aceștia să suporte contravaloarea acestor lucrări”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Câte locuri de parcare de reședință ar fi amenajate dacă s-ar desființa aceste garaje pe modelul celor desființate de SGU, în zona de vest, la mijlocul lunii aprilie 2024? La 50 de garaje, potrivit calculelor de 1,5 locuri la fiecare garaj, ar fi cel puțin 75 de locuri de parcare.

- Publicitate -

Cei care cunosc zona susțin că acolo, și pentru că lățimea o permite, s-ar putea amenaja peste 100 de locuri de parcare! Și atunci ce mai așteaptă Primăria Ploiești pentru a trece la treabă? Așteptăm… 😉