Scandalul evaluărilor din Primăria Ploiești. Sindicatul acuză, primarul Polițeanu ripostează dur

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” reclamă modul în care au avut loc evaluările angajaților din Primăria Ploiești, dar și angajările noi la nivelul instituției. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, respinge acuzațiile: „Au ajuns la insinuări care nu le fac cinste”.

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” a criticat, luni, modul în care au avut loc evaluările angajaților la Primăria Ploiești.

„În ultima perioadă ne confruntăm cu niște fișe de evaluare întocmite pentru funcționari publici care au avut, surprinzător, calificative destul de mici, după ani de activitate în care fișele de evaluare aveau calificativul «foarte bine».

Bănuim că unul dintre criteriile de aplicare a reformei din administrație va fi nota la evaluare. Sindicatul a solicitat Serviciului Resurse Umane numărul de noi angajați, dar se pare că este greu de numărat, pentru că nu am primit datele până acum”, a precizat Florian Radu, președinte SAPAS.

Contactat telefonic, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a respins acuzațiile legate de incorectitudinea fișelor de evaluare, în contextul în care un singur angajat din Primărie, în urma evaluărilor, a obținut calificativul „satisfăcător”.

„Au ajuns la insinuări care nu le fac cinste”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Conform datelor prezentate de Primăria Ploiești, din totalul de 198 de funcționari publici evaluați în anul 2026 pentru activitatea desfășurată în 2025, un număr de 188 de funcționari publici au obținut calificativul „Foarte bine”, nouă funcționari publici au obținut calificativul „Bine”, iar un funcționar public a obținut calificativul „Satisfăcător”.

„Menționăm că funcționarul public care a obținut calificativul «Satisfăcător» în anul 2026 a obținut calificativul «Bine» în anul 2025 pentru activitatea desfășurată în 2024, activitate pentru care Camera de Conturi a dispus măsuri, acestea nefiind finalizate până la data evaluării”, se arată în răspunsul transmis de Primărie.

În ceea ce privește angajările, conform aceleiași surse, în perioada 21.10.2024 – 09.02.2026, la nivelul Primăriei Ploiești s-au înregistrat opt angajări realizate prin transfer și două detașări, în timp ce în aceeași perioadă au avut loc 27 de încetări ale raporturilor de serviciu/muncă (10 prin transfer, nouă ca urmare a pensionărilor, șapte încetări cu acordul părților și o eliberare din funcție).