Amenzi pentru abandonarea deșeurilor la Bucov

Zilele acestea au fost aplicate amenzi contravenționale pentru abandonarea deșeurilor pe spațiul public, la Bucov. Cu ajutorul sistemului de supraveghere, cu camere, au fost identificate două persoane care au abandonat gunoi pe raza comunei Bucov. În acest fel sistemul de supraveghere video, recent instalat în comună, își dovedește eficacitatea.

Potrivit imaginilor surprinse de camere, a fost amendat un locuitor al comunei Fulga de Jos, care a fost surprins abandonând deșeuri provenite din construcții în zona Cartierului Tineretului. Acesta a fost amendat cu 1.000 de lei.

Tot cu ajutorul acestui sistem de supraveghere, a fost identificat un cetățean din Ploiești care a ales să arunce gunoiul în apropierea stației de epurare din Cartierul Tineretului. Acesta a fost amendat cu 2.300 de lei deși, ulterior, a revenit pentru a strânge ce abandonase pe domeniul public al comunei.

„Departe de a fi “nevăzuți”, toți cei care abandonează deșeuri trebuie să știe că sistemul de supraveghere video monitorizează permanent zonele vulnerabile ale comunei, iar imaginile sunt analizate zilnic de către Poliția Locală Bucov.

În plus, drona de ultimă generație aflată în dotare și-a dovedit și ea eficiența în astfel de situații, acoperind zone greu accesibile și ajutând la identificarea persoanelor contraveniente”, au scris, pe Facebook, reprezentanții Primăriei Bucov.

De asemenea, aceștia aduc aminte faptul că, potrivit hotărârilor Consiliului Local Bucov, amenzile pentru astfel de fapte au fost majorate.

Sursa foto: Facebook Primăria Bucov