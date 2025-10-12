Primării din Prahova, fără bani de hârtie. „O să aducem dero de acasă”

Cheltuielile primăriilor au fost limitate, la nivel național, în baza unei ordonanțe care a intrat în vigoare la începutul lunii octombrie. Până la finele anului, administrațiile locale nu mai pot angaja cheltuieli pentru reparații drumuri, dar nici pentru materiale consumabile, de la hârtie, până la imprimante și faxuri. „Pentru curățenie o să aducem dero de acasă”, susține Marian Măchițescu, primarul din Urlați.

La Ploiești reducerea cheltuielilor a început cu diminuarea bugetelor anumitor instituții din subordinea Consiliului Local.

Pe lista instituțiilor care și-au diminuat bugetele figurează Serviciul Public Finanțe Locale, CSM, Poliția Locală, Teatrul Toma Caragiu, Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești și Casa de Cultură IL Caragiale. (Detalii AICI).

Practic, până la finele anului, instituțiile menționare nu vor avea fonduri pentru achiziția de scaune și birouri, echipamente sau aparatură birotică (imprimante, faxuri, copiatoare).

Efectele reducerii cheltuielilor

Observatorulph.ro a încercat să afle care sunt efectele ordonanței și la nivelul comunelor din Prahova.

Unii edili susțin că nu este prima dată când se aplică astfel de reduceri de cheltuieli.

„Vom ține cont de măsurile luate de Guvern”, ne-a spus Vasilică Diaconu (PNL), primarul comunei Măgurele.

Alți edili din Prahova nu au fost însă optimiști când a venit vorba de reducerea cheltuielilor.

Primarul orașului Urlați, Marian Măchițescu: „O să aducem dero de acasă”

Primarul orașului Urlați, Marian Măchițescu (PNL), susține că reducerea cheltuielilor va produce efecte, în condițiile în care au fost blocate inclusiv lucrările de plombări drumuri, lucrările de reparații, dar inclusiv fondurile pentru consumabile.

„Nu mai avem voie să facem lucrări de plobare sau să turnăm covoare asfaltice. La Urlați erau prevăzute lucrări pe multe străzi din oraș, dar nu mai avem voie să le facem conform Ordonanței. Vom fi nevoiți să astupăm gropile cu pietriș.

Aveam prevăzute lucrări pe un pod pietonal în zona Valea Pietrei. Lucrările au fost sistate conform Ordonanței. Avem la Primărie, în sediul de la Casa de Cultură, mai multe geamuri și uși care nu se mai închid, după ce s-au deteriorat. Nu le mai putem înlocui conform Ordonanței

Până la sfârșitul lunii decembrie nu o să mai avem hârtie și cartuș la imprimante, pentru că nu avem voie să cheltuim pe consumabile. Nici materiale de curățenie nu putem cumpăra. O să aducem de acasă dero”, a precizat Marian Măchițescu (PNL), care consideră că nu în lucrurile astea constă marea economie.

Primarul din Mâneciu, Florin Auraș Dragomir: „Sperăm să se modifice Ordonanța”

La Mâneciu erau prevăzute câteva lucrări de reparații pentru drumuri. Unele lucrări deja au fost demarate.

„Nu am făcut încă rectificare de buget. Mai așteptăm. Sperăm să se modifice Ordonanța. Am înțeles că se lucrează la acest lucru”, a precizat Florin Auraș Dragomir (PNL), primarul comunei Măneciu.

Primarul din Salcia, Iulian Marin Gherghe: „Nu mai avem ce să reducem”

La Salcia, primarul comunei, susține că „nu mai este nimic de redus”, în condițiile în care bugetul local este mic.

„Eu nu mai am ce să reduc pentru că am redus oricum totul. Avem număr mic de angajați. Nu am făcut și nici nu facem cheltuieli anapoda”, susține Iulian Marin Gherghe (PNL), primarul comunei Salcia.

ACoR, atenționare cu privire la controale

Asociația Comunelor din România (AcoR) a publicat, la scurt timp după apariția ordonanței de urgență, lista cheltuielilor care nu mai pot fi făcute de către primării. Totodată, ACoR a tras și un semnal de alarmă, cu privire la faptul că vor urma controale.

„Plățile lunare la „Bunuri și servicii” (octombrie–decembrie 2025) nu pot depăși media lunară ianuarie–septembrie, la care se adaugă 10%”.

Curtea de Conturi va aplica un control riguros asupra respectării acestor prevederi”, a precizat ACoR.

Ce bunuri și servicii nu mai pot fi achiziționate de primării

Mobilier (birouri, scaune, dulapuri, rafturi)

Aparatură birotică (imprimante, copiatoare, faxuri)

Telefoane mobile și abonamente suplimentare

Autoturisme și combustibil (în afara urgențelor)

Obiecte de inventar neesențiale

Tipărituri și publicitate (pliante, broșuri, reclame)

Protocol (mese festive, recepții, cadouri)

Evenimente fără finanțare externă

Consultanță și expertiză

Deplasări interne și externe (cu excepția celor obligatorii)

Studii și documentații neprevăzute de lege

Reparații curente

Ce cheltuieli pot face primăriile