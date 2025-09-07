 

Foto sursă: Facebook: Republik Fest

Republik Fest 2025. Program prelungit pentru 40 barat

Roxana Tănase
Republik Fest 2025 continuă, duminică, la Parcul Memorial Constantin Stere. Cei care doresc să ajungă la festival pot folosi mijloacele de transport în comun. Traseul 40 barat va circula cu program prelungit.

Ultima zi a RepubliK Fest 2025, primul festival fusion – simfonic, va aduce noi concerte, iar atmosfera va fi incendiară.

Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, aflat la ediția a doua, continuă, sâmbătă și duminică, la Parcul Bucov. Traseul 40 barat va avea program prelungit.

Programul traseului 40 barat

Plecări de la stația Biserica Sfântă Vineri: 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;

Plecări de la stația Parc Bucov: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

„Pentru deplasările cu aceste curse, călătorii vor folosi bilete de transport public local sau abonamente, după caz”, a anunțat Primăria Ploiești.

Duminică, 07 septembrie 2025, capătul de linie al traseului 40 barat este schimbat de la stația Hale Catedrală la stația Biserica Sfânta Vineri.

Măsura este dispusă având în vedere că traficul rutier în zona centrală a municipiului (Emile Zola și adiacente) este restricționată pentru desfășurarea „Campionatului Național de Drift 2025”.

program TCE Republik Fest

