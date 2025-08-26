- Publicitate -

Noi detalii privind centura ocolitoare de la Vălenii de Munte

Proiectul privind realizarea unei variante ocolitoare a orașului Vălenii de Munte nu a fost abandonat. Consiliul Județean Prahova propune semnarea unui acord cu alte cinci localități pentru realizarea investiției.

Realizarea unei variante ocolitoare a orașului Vălenii de Munte figurează pe lista proiectelor prioritare pentru infrastructura rutieră din Prahova.

Scopul proiectului vizează preluarea fluxurilor majore care tranzitează orașul Vălenii de Munte, pentru fluidizarea traficului urban, dar și diminuarea blocajelor rutiere și devierea traficului greu din centru.

La nivelul anului 2023, bugetul estimat pentru o astfel de investiție era de 60 de milioane de lei, iar lungimea sectoarelor de drum judeţean care urmau să fie modernizate era de 20,8 km.

Un nou acord de parteneriat cu cinci localități

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Prahova, programată miercuri, 27 august, figurează un proiect de hotărâre prin care se propune un nou acord de parteneriat cu cinci localități tranzitate de DN1A. Ultimul acord a fost semnat în 2021.

Pe lista localităților care vor fi semnatare ale acordului de parteneriat figurează Vălenii de Munte, Gura Vitioarei, Măgurele, Teișani și Dumbrăvești, iar Consiliul Județean Prahova rămâne lider al parteneriatului.

Propunerea vine în contextul în care Primăria Orașului Vălenii de Munte a solicitat sprijin pentru actualizarea acordului aprobat în scopul realizării obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Vălenii de Munte”.

„Având în vedere contextul economic actual la nivel național, care afectează capacitatea unităților administrativ-teritoriale de a susține integral cheltuielile necesare derulării proiectelor de investiții, Orașul Vălenii de Munte se confruntă cu dificultăți în asigurarea fondurilor proprii pentru finalizarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate)

În acest sens, este necesar sprijinul financiar al Liderului Partener 1 – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova, în vederea acoperirii costurilor aferente întocmirii și definitivării documentației tehnico-economice și asigurării continuității realizării obiectivului de investiții”, se arată în raportul atașat la proiectul de hotărâre.

