Tarife majorate la Parcul Bucov. Cât va costa parcarea

Tarifele pentru accesul la Grădina Zoologică de la Parcul Bucov vor fi majorate. Tariful propus pentru parcarea autoturismelor și microbuzelor este de 18 lei/auto/zi.

Noile tarife de la Parcul Bucov se vor afla în atenția aleșilor locali, la ședința Consiliului Local de la finele lunii august.

Proiectul prevede majorarea tarifelor inclusiv pentru vizitarea grădinii zoologice de la Bucov. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat, tariful de acces la Grădina Zoo va crește la 20 de lei/persoană, iar pentru copiii cu vârsta între 5 – 14 ani tariful va fi de 10 lei.

Pentru grupurile organizate, respectiv pentru de 10 persoane, tariful va fi de 15 lei/persoană, iar pentru vizitarea grădinii zoologice copii în grup organizat, biletul va fi de 8 lei/persoană.

Tariful propus pentru parcarea autoturismelor și microbuzelor este de 18 lei/auto/zi, în timp ce pentru autocare și autobuze tariful propus este de 70 de lei/auto/zi.

Pentru capturarea câinilor în afara localității se propune un tarif de 750 de lei/cap de câine.

Lista tarifelor propuse la Parcul Bucov