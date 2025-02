Primăria a sesizat poliția pentru kilometri facturați de TCE

Scandalul legat de numărul de kilometri facturați de TCE continuă la Ploiești. Primăria a transmis, joi, o sesizare o sesizare la Poliția Prahova cu privire la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a transmis, săptămâna trecută, conducerii TCE să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Drept exemplu a fost dat un autobuz, pentru care TCE a raportat la facturare parcurgerea a 991,75 km/zi, echivalentul unui drum dus-întors Ploiești-Oradea.

În replică, directorul TCE, Nicolae Alexandri, a susținut, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că informațiile „sunt totalmente neadevărate”.

Mai mult, directorul TCE a susținut că, potrivit Serviciului de planificare, monitorizare transport, „valorile maximale aferente fiecărui autobuz sunt, cel mult, ocazional, în jurul a 300 de km/zi”. (Detalii AICI).

Sesizare la Poliție, privind numărul de kilometri facturați

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, vineri dimineață, că „Primăria Ploiești a trimis joi la Poliția Prahova o sesizare cu privire la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals în legătură cu numărul de kilometri facturați de compania locală de transport public (TCE) și plătiți din banii ploieștenilor.

Așa cum am mai spus, am verificat aleatoriu numărul de kilometri zilnici raportați de TCE pentru fiecare autobuz și facturați ploieștenilor. Am găsit multe situații în care TCE a declarat că un singur autobuz ar fi efectuat peste 800 km/zi, declarații care sunt în mod fățiș nereale.

