Tragedie greacă pentru un antrenor prahovean. A avut parte de cea mai mare dezamăgire a carierei

PAOK Salonic, echipă condusă de românul Răzvan Lucescu, a pierdut dramatic finala Cupei Greciei, în fața celor de la OFI Creta. Meciul, disputat la Volos, pe teren neutru, s-a terminat 3-2 pentru cretani, după prelungiri.

Ioannis Michailidis a deschis scorul, aducând în avantaj echipa lui Răzvan Lucescu încă din minutul 15. OFI a întors însă rezultatul, egalând în minutul 28, prin Fountas, şi a trecut la conducere în minutul 51, când a marcat Thiago Nuss. În al şaptelea minut de prelungire, când nimeni nu mai spera, Alexander Jeremejeff a adus egalarea pentru PAOK.

S-a intrat astfel în cele două reprize regulamentare de prelungiri, unde se părea că PAOK va tranșa partida în favoarea ei. Doar că Aaron Leya Iseka a readus în avantaj pe OFI, cu golul său din penalty, din minutul 105+4, trimițând trofeul în Creta.

Nae Constantin este mâna dreaptă a lui Răzvan Lucescu

Deznodământul a provocat o dezamăgire uriașă pentru cei de la PAOK, care au în stafful tehnic și un prahovean. Nicolae Constantin, antrenorul care a promovat Petrolul în prima ligă, în 2022, este secundul lui Răzvan Lucescu. Nae, originar din Nedelea, unde locuiește și acum, este la al treilea sezon la PAOK, ca ajutor al fiului lui Mircea Lucescu.

Antrenorul prahovean are în palmares un campionat al Greciei, câștigat în 2024. La momentul respectiv, el a impresionat urcând pe scena de premiere cu drapelul României pe umeri. Nae Constantin a fost antrenat de Răzvan Lucescu la Rapid și FC Brașov și a fost antrenorul lui secund la Petrolul, în mandatul acestuia din 2014.

PAOK Salonic, sezon compromis în anul Centenarului

Tehnicianul care a readus Petrolul în prima ligă după șase ani a demisionat de la echipa ploieșteană în 2023 și ulterior a intrat în echipa lui Răzvan Lucescu.

Pentru PAOK Salonic drama pierderii Cupei Greciei este uriașă, deoarece zilele trecute clubul a împlinit 100 de ani de existență și meciul s-ar fi vrut o sărbătoare a Centenarului. PAOK, care e pe locul 3 în campionat, pornea ca mare favorită în fața echipei din Creta, care nu a prins play-offul în Grecia.

Din cauza acestui eșec, sezonul este compromis total pentru PAOK, care are șanse infime la titlu, fiind la opt puncte în urma liderului AEK Atena, la care joacă internaționalul român Răzvan Marin.