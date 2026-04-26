Incendiu violent în Vrancea. 11 case din lemn au luat foc în Rucăreni

Un incendiu puternic a izbucnit duminică,26 aprilie, în satul Rucăreni, din comuna Soveja, unde 11 case din lemn au fost cuprinse de flăcări. Focul s-a extins rapid, iar pompierii intervin al această oră pentru a împiedica propagarea focului la alte locuințe din apropiere.

UPDATE: Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

Potrivit ISU Vrancea, inițial au fost trimise 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. În sprijin au venit și voluntari de la serviciul pentru situații de urgență. Pe măsură ce incendiul s-a extins, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă 5 autospeciale și 3 microbuze.

Misiunea este în desfășurare, iar pompierii încearcă să stingă focul și să limiteze pagubele. Din primele informații,din fericire, nu sunt persoane rănite sau surprinse de incendiu.

Autoritățile spun că există în continuare risc ca flăcările să se extindă la casele din apropiere, mai ales că locuințele sunt construite din lemn, ceea ce face ca focul să se propage foarte repede.