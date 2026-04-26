Jocurile de noroc, interzise în cartierele din Sfântu Gheorghe. Primăria le mută în zona industrială

Vineri, 24 aprilie 2026, Consiliul Local din Sfântu Gheorghe a adoptat un regulament prin care interzice jocurile de noroc și pariurile sportive în zonele rezidențiale ale orașului. Măsura, inițiată de primarul Antal Árpád, prevede că astfel de activități vor mai putea funcționa doar în zona industrială de la ieșirea spre Brașov.

Decizia vine în contextul noilor reglementări care permit autorităților locale să stabilească modul de funcționare al acestor activități. „Trebuie să scoatem această activitate din zona vizuală a oamenilor, mai ales a copiilor. Nu este normal ca un cetățean […] sau un copil […] să fie tentat de numeroasele săli de jocuri de noroc întâlnite în oraș”, a declarat primarul Antal Árpád, potrivit sfantulgheorgheinfo.ro.

Potrivit noilor reguli, vor fi interzise în cartiere toate tipurile de jocuri de noroc – de la săli de slot-machine și agenții de pariuri, până la cazinouri, bingo sau videoloterie – în special în apropierea școlilor și a altor spații sensibile.

Autoritățile locale susțin că dependența de jocuri de noroc „nu este doar o problemă financiară, ci un fenomen devastator care a distrus destine, a destrămat familii și a împins mulți oameni […] către gesturi extreme”.

Regulamentul mai prevede interzicerea publicității la jocuri de noroc în oraș, eliminarea elementelor vizibile din exteriorul sălilor și introducerea unei taxe anuale de autorizare de 2.000 lei/mp.

Măsura va fi aplicată treptat, pe măsură ce licențele actuale vor expira. În prezent, în Sfântu Gheorghe sunt active peste 150 de autorizații pentru aparate de tip slot-machine, valabile până cel târziu în ianuarie 2027.