David Popovici domină Campionatul Național: aur la 100 m liber și patru medalii de aur în total

Fenomenul David Popovici continuă să impresioneze la Campionatul Național pentru seniori, tineret și juniori (bazin de 50 de metri), unde a câștigat sâmbătă, 25 aprilie, o nouă medalie de aur, de această dată în proba de 100 de metri liber.

David Popovici, legitimat la CS Dinamo București, a terminat cursa cu timpul de 47,52 secunde. Pe locul al doilea s-a clasat Patrick Dinu, cu 48,01 secunde, iar podiumul a fost completat de Eric Andrieș, care a încheiat în 49,58 secunde.

Performanța de sâmbătă vine după o serie de rezultate excelente pentru sportiv. Cu o zi înainte, acesta a contribuit la victoria ștafetei de 4×100 m liber a clubului Dinamo, care a obținut medalia de aur.

În plus, înotătorul român și-a trecut în palmares și titlurile naționale la 50 de metri liber și 200 de metri liber, ajungând astfel la patru medalii de aur câștigate în cadrul competiției.