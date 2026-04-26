Ce explicații a dat ambasadorul Rusiei la București cu privire la drona căzută la Galați

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, nu a exclus posibilitatea ca drona prăbușită în noaptea de vineri spre sâmbătă la Galați să aparțină Federației Ruse. Informația a fost transmisă sâmbătă, 25 aprilie, la Antena 3 CNN, de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„I-am transmis că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înțelegem când ei spun că nu a fost un gest intenționat, acest lucru nu este relevant.

Încălcarea spațiului aeran, riscul pe care l-au generat asupra vieților civile, asupra infrastructurii civile și oricum faptul că acestă dronă a ajuns în spațiul aerian al României, după ce a fost trimisă să atace infrasctrutura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă dreptul in international”, a precizat ministrul Oana Țoiu.

Tot aceasta a mai adăugat că a fost pentru „prima dată” când ambasadorul rus nu a putut nega în totalitate că drona este de fabricație rusească.

„Este evident şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi că aici nu avem semne de întrebare şi este pentru prima dată, în discuţiile noastre cu ambasadorul Federaţiei Ruse, când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”.

Convocat la sediul MAE, Vladimir Lipaev a mai subliniat, potrivit spuselor oficialului roman, că Rusia nu ar avea ţinte pe teritoriul României sau al NATO.

„În ceea ce priveşte răspunsul ambasadorului, a reiterat că Federaţia Rusă nu are planificate ţinte pe teritoriul României, pe teritoriul UE sau NATO, că nu are în acest moment posibilitatea de a confirma că acea dronă le aparţine, dar nici nu au avut elemente în baza cărora să poată nega acest lucru”, a completat Oana Țoiu.