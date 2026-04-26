Peste 1.000 de prahoveni s-au angajat în 2026 cu sprijinul AJOFM. Cine sunt beneficiarii

Un număr de 1.037 de persoane din județul Prahova și-au găsit un loc de muncă în primele trei luni ale anului 2026, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), în cadrul Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, a anunțat instituția, prin intermediul unui comunicat de presă.

- Publicitate -

Potrivit instituției, dintre persoanele încadrate în muncă, 545 sunt femei, iar majoritatea celor angajați au peste 45 de ani (559 de persoane). În același timp, 138 de beneficiari sunt tineri sub 25 de ani, dintre care 116 fac parte din categoria NEET (tineri care nu sunt nici angajați, nici în educație sau formare).

Datele arată că mai mulți angajați provin din mediul rural (580 de persoane), comparativ cu 457 din mediul urban.

- Publicitate -

În funcție de nivelul de pregătire, cele mai multe persoane care și-au găsit un loc de muncă au studii liceale (322), urmate de cele cu studii profesionale sau de ucenicie (272). De asemenea, 226 au studii gimnaziale, iar 153 sunt absolvenți de studii superioare.

AJOFM Prahova mai precizează că 112 dintre persoanele angajate fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, încadrate astfel în urma procesului de profilare realizat de instituție.

În total, până la finalul lunii martie, 2.680 de persoane au beneficiat de servicii de asistență pentru înregistrarea ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, fie pentru obținerea indemnizației de șomaj, fie pentru participarea la măsuri active de ocupare.

- Publicitate -

Reprezentanții AJOFM subliniază că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de pachete personalizate de măsuri active, în baza legislației în vigoare, pentru a-și crește șansele de integrare pe piața muncii.