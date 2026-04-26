40 de ani de la Cernobîl, tragedia care a schimbat lumea

Astăzi se împlinesc 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, unul dintre cele mai grave accidente din istorie, ale cărui efecte asupra sănătății și mediului au fost devastatoare. În România, autoritățile comuniste au minimalizat inițial gravitatea situației, iar populația a fost informată târziu despre riscurile reale.

Explozia reactorului 4 al centralei nucleare de la Cernobîl, din actuala Ucraină, a avut loc în noaptea de 26 aprilie 1986, eliberând în atmosferă cantități uriașe de substanțe radioactive. Tragedia a avut loc în timpul unui test de siguranță. Norul radioactiv s-a extins rapid în mai multe țări europene, inclusiv în România.

Cum a fost prezentat dezastrul în România

La momentul accidentului, România se afla sub regimul comunist, iar informațiile despre gravitatea incidentului au fost transmise cu întârziere. Presa oficială a relatat inițial pe scurt despre „un incident” la o centrală nucleară din Uniunea Sovietică, fără a oferi detalii privind riscurile pentru populație.

Abia după câteva zile au fost luate măsuri de protecție, precum recomandări privind consumul de alimente sau limitarea expunerii în aer liber, însă multe dintre aceste avertismente au ajuns târziu la cetățeni.

Efecte resimțite și după patru decenii

Specialiștii spun că accidentul de la Cernobîl a dus la creșterea numărului de îmbolnăviri, în special în rândul persoanelor expuse la radiații în primii ani după incident. Zone întinse din Ucraina și Belarus au rămas contaminate, iar monitorizarea nivelului de radiații continuă și astăzi.

Dezastrul a schimbat radical modul în care este reglementată industria nucleară la nivel mondial și a determinat introducerea unor standarde mai stricte de siguranță.