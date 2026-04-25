MApN anunță descoperirea unor noi fragmente de dronă la Văcăreni, în județul Tulcea

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, sâmbătă, 25 aprilie, identificarea unor fragmente de dronă în apropierea unei ferme din zona localității Văcăreni, din județul Tulcea. Informația în contextul incidentului petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Galați, unde o dronă încărcată cu explozibil a căzut într-o zonă locuită, determinând evacuarea locuitorilor din apropiere și neutralizarea controlată a dispozitivului.

Cu privire la acest al doilea incident din Tulcea, MApN a transmis că „perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”.

Comuna Văcăreni se află la aproximativ 20 de kilometri sud-est de locul din municipiul Galați.