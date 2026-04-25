Indisciplina costă! Petrolul și-a pierdut cel mai bun jucător, în plină luptă pentru evitarea retrogradării

Un necaz nu vine niciodată singur este valabil și pentru Petrolul. Într-un moment delicat, în care echipa luptă din răsputeri pentru evitarea retrogradării directe sau la baraj, ploieștenii au mai primit o lovitură. Marco Dulca, cel mai bun jucător el echipei în play-out, a primit cartonaș galben în meciul cu FCSB și nu va juca etapa viitoare. El a ajuns la al patrulea avertisment, drept pentru care este suspendat pentru meciul cu UTA, programat miercuri, 3 mai, de la ora 18.15, pe Arena Ilie Oană.

Marco Dulca e cel mai indisciplinat fotbalist din lot

Dulca a fost avertizat în partidele cu Farul, Metaloglobus, Slobozia și FCSB, primind patru avertismente în șase meciuri (doar cu Csikszereda și Hermannstadt a scăpat). El a devenit cel mai indisciplinat jucător din lot, acumulând opt galbene în 21 de meciuri. Tot opt galbene are și Paul Papp, cu mențiunea că el le-a contabilizat în 33 de partide.

Dulca are două goluri și două pase decisive în acest sezon, în care a venit de la Celje, din Slovenia. În contextul în care lupta pentru evitarea retrogradării este extrem de aspră, absența lui poate conta enorm. Mai ales că probabilul înlocuitor, camerunezul Danel Dongmo, n-a jucat niciun minut în ultimele patru etape, de la revenirea lui Mehmet Topal.

Daniel Dongmo a fost reprimit în lot

Dongmo, care fusese titular indiscutabil până la venirea turcului, a fost trimis în tribună la meciurile cu Csikszereda, Slobozia și Hermannstadt, și abia ieri a prins foaia de rezerve, dar n-a fost utilizat.

Petrolul mai are doi jucători la limita suspendării. Paul Papp și Adrian Chică Roșă au câte trei avertismente. Ei sunt și fotbaliștii cu cele mai multe faulturi făcute, în acest sezon, dintre toți jucătorii din Superliga României. De menționat, că toate cartonașele galbene acumulate în sezonul regular au fost șterse la la intrarea în play-off, respectiv play-out.

Mehmet Topal și-a asumat înfrângerea

Antrenorul Petrolului, Mehmet Topal, s-a arătat uluit și dezamăgit de jocul echipei sale. ”Nu mă așteptam la o așa prestație, să fiu sincer, credeam că după două săptămâni de antrenamente o să ne bucurăm de acest meci. Primele 45 de minute au fost o dezamăgire. În a doua repriză s-au așezat lucrurile, am văzut cum putem să devenim mai periculoși. Încercăm să rămânem în ligă, trebuie să câștigăm la fiecare meci.

Suntem obligați să luăm puncte, înfrângerea asta a fost și pentru noi o surpriză, dar nu e sfârșitul lumii. Continuăm de unde am rămas, trebuie să fim uniți în situații de genul ăsta, suferim 2-3 zile, dar apoi ne întoarcem înapoi la treabă.

E responsabilitatea mea, înfrângerile și le asumă antrenorul, undeva am greșit, nu am avut încredere în prima repriză”, a declarat Topal după meciul de pe Arena Națională, în care Petrolul rămâne fără victorie în fața „roș-albaștrilor” de 11 ani.