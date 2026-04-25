Sesizare la CNCD depusă de o femeie în scaun cu rotile după ce George Simion l-a numit „paraplegic” pe președintele Nicușor Dan

Crina Steliana Țugui, membră USR, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce liderul AUR, George Simion, a folosit termenul „paraplegic” la adresa lui Nicușor Dan, într-un context pe care femeia, imobilizată în scaun cu rotile, îl consideră jignitor și degradant. „Simion a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că vieţile noastre pot fi folosite ca insultă”, a transmis femeia.

Un nou episod de limbaj controversat în spațiul public a ajuns în atenția Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce o persoană cu dizabilități a depus o sesizare în urma unor declarații considerate jignitoare. Reacția vine în contextul în care liderul AUR, George Simion, l-a numit pe președintele României, Nicușor Dan, „paraplegic”.

Crina Steliana Țugui a explicat că demersul său nu este unul personal, ci un semnal de alarmă referitor la modul în care sunt folosite cuvintele în raport cu persoanele cu dizabilități.

„Când George Simion a ales să îl numească pe Nicuşor Dan paraplegic în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că vieţile noastre pot fi folosite ca insultă.

Am 46 de ani, studii economice şi folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei care au fost reduşi la o etichetă folosită ca insultă.

Cuvinte precum autist, paraplegic sau handicapat nu sunt arme retorice şi nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realităţi de viaţă, anumite dizabilităţi, nu defecte morale. Noi, persoanele cu dizabilităţi, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puţin valoroşi, nu suntem mai puţin capabili de muncă, de iubire sau de contribuţie.

Avem nevoie de bariere mai puţine în societate-bariere fizice şi culturale care ne exclud de multe ori de la viaţa publică. Dar aceste bariere nu pe noi ne fac mai puţini civilizaţi, ci pe cei care le ridică. Demnitatea nu este negociabilă. Limbajul contează. Iar respectul nu ar trebui să fie o opţiune, ci o obligaţie”, a transmis Crina Steliana Ţugui.