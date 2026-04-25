Avertisment al jandarmilor din Prahova: crește prezența urșilor în zonele turistice. Recomandări pentru drumeți

Corina Matei
Jandarmii prahoveni avertizează că, în această perioadă, a crescut prezența animalelor carnivore mari, în special a urșilor, în apropierea localităților și a zonelor turistice.

În acest context, autoritățile le recomandă turiștilor să evite traseele izolate, mai ales dimineața și seara, și să nu se apropie de animale sau să încerce să le hrănească.

De asemenea, este important ca drumeții să păstreze distanța, să facă zgomot pentru a-și semnala prezența și să aibă asupra lor mijloace de protecție, precum fluier sau spray special pentru îndepărtarea urșilor.

Jandarmii mai recomandă echiparea corespunzătoare traseului ales, verificarea prognozei meteo înainte de plecare și informarea apropiaților cu privire la traseul parcurs.

În caz de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic 112.

