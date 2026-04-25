Mesaj RO-Alert fals răspândit pe rețelele sociale pentru a crea panică

Ministerul Afacerilor interne a avertizat sâmbătă, 25 aprilie, cu privire la un nou mesaj fals care circulă în online. Este vorba despre promovarea pe rețelele sociale a unui RO -Alert, menit să instaureze starea de panică în rândul populației.

„Atenție! Mesaj fals RO-Alert în circulație! Pe rețelele de socializare este promovat un mesaj fals atribuit sistemului RO-Alert, cu scopul de a crea panică în rândul populației. Acest mesaj NU a fost emis de Ministerul Afacerilor Interne sau de structurile partenere”, se apercizează în anunțul transmis de MAI.

În conținutul respectivului RO-Alert se susține, în mod fals că „în noaptea de joi spre vineri ar fi fost observate activități suspecte în mai multe zone”, iar oamenii sunt îndemnați să nu iasă din case, fiind invocate inclusiv presupuse răpiri de fete. De asemenea, în mesajul fals se mai spune că autoritățile, ISU și MAI, ar fi în alertă.