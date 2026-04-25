Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de către Oana Țoiu după căderea unei drone rusești la Galați

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu (USR) l-a convocat, sâmbătă, 25 aprilie, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București, în urma prăbușirii unor fragmente de dronă rusească în zona municipiului Galați, în noaptea de 24 spre 25 aprilie. Potrivit Oanei Țoiu, „Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației”.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu, Ambasadorul Federației Ruse la București va fi convocat astăzi la MAE ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene.

Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației.

Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional. De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”, a transmis Ministerul Afacerilor Extrene pe rețeaua X.