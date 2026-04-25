Cod galben și portocaliu de vânt puternic, duminică, în Prahova. Atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 25 aprilie, noi atenționări, de data aceasta de vânt puternic. Avertizările sunt valabile inclusiv în Prahova.

- Publicitate -

Potrivit ANM, duminică, 26 aprilie, în intervalul 09:00 – 21:00, la nivel național, inclusiv în Prahova se vor înregistra intensificări ale vântului.

Cod galben de vânt puternic în Prahova

Astfel, pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. Atenționarea este valabilă și în Prahova.

- Publicitate -

„În zonele joase de relief vor fi rafale de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h”, a anunțat ANM.

Cod portocaliu de vânt puternic, duminică, în zona de munte din Prahova

În zona de munte din Prahova, duminică, 26 aprilie, în intervalul 12:00 – 21:00, va fi în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic.

Zona vizată este cea de la altitudini mai mari de 1600 m.

- Publicitate -

Cod galben și portocaliu de vânt puternic, duminică noapte

În noaptea de duminică spre luni, în intervalul 21:00 – 02:00, în Carpații Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

ANM a emis și o atenționare de cod portocaliu de vânt pentru zona de munte, avertizare valabilă în intervalul 26 aprilie, ora 21:00 – 27 aprilie, ora 02:00

„În intervalul menționat, în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100…120 km/h”, a precizat ANM.