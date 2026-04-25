Fragmente de dronă neutralizate în Galați după o detonare controlată pe malul lacului Brateș

Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați au fost neutralizate, în jurul orei 14.00, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, a transmis, în urmă cu puțin timp. MApN.

Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea.

Locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil. Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au avut caracter preventiv și au vizat eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător

„Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, au precizat reprezentanții Ministerului.

Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.