Premieră la Ploiești: rulouri de gazon montate pe Bulevardul Independenței

Angajații Servicii Gospodărire Urbană (SGU) au început, vineri, 24 aprilie, montarea rulourilor de gazon pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Lucrările includ și montarea de sisteme de irigare.

Intervenția este realizată de echipele Sectorului Centru și vizează, pentru prima dată, amenajarea bulevardului cu gazon rulou. Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, pentru acest proiect a fost ales „un produs premium, mai exact gazonul de tip Buckingham Palace, recunoscut pentru estetica impecabilă și densitatea sa”.

Într-o primă etapă este vorba despre montarea rulourilor de gazon pe aliniamentul dreapta, sensul spre Gara de Sud.

”Suprafețele nou înierbate vor fi întreținute prin udare cu cisterna și prin sistemul de aspersoare aflat în funcțiune, astfel încât să se asigure hidratarea constantă necesară înrădăcinării și dezvoltării uniforme a gazonului”, a precizat SGU.

Proiectul face parte dintr-un amplu proces de reamenajare început în 2024, iar autoritățile susțin că rezultatele sunt deja vizibile. „Costurile de mentenanță s-au redus considerabil, cu peste 80%”, se arată în informarea oficială.

Potrivit SGU Ploiești, lucrările vor continua și în perioada următoare. Săptămâna viitoare, montarea rulourilor de gazon va fi extinsă într-una dintre peluzele bulevardului, dar și în alte două zone importante din oraș: Parcul Modern din zona de Vest și noul spațiu verde amenajat în zona de Nord.

