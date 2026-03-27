Premieră pe Bulevardul cu Castani din Ploiești: ambele peluze vor avea aspersie automată

SGU Ploiești a anunțat demararea lucrărilor pentru dotarea peluzei adiacente Bulevardului Independenței, pe sensul de mers către Gara de Sud, cu sisteme de aspersie de ultimă generație.
Potrivit reprezentanților societății, această investiție completează procesul de automatizare a irigațiilor în zona centrală și marchează o premieră pentru municipiu: acoperirea integrală a celor două peluze ale Bulevardului cu Castani cu sisteme moderne de aspersie.
Astfel, este pentru prima dată când ambele peluze ale Bulevardului Independenței vor beneficia de soluții de irigare automatizate.
Prin această lucrare, societatea urmărește creșterea eficienței în întreținerea spațiilor verzi și susținerea unei administrări mai moderne a zonei centrale