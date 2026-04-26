Cum va fi vremea în perioada următoare. Temperaturi mai scăzute și ploi

În perioada următoare vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, au anunțat reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vineri, 24 aprilie 2026. Perioada pentru care a fost emisă prognoza ANM este 27 aprilie – 15 mai 2026.

Potrivit prognozei transmise de aceștia, Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi temperaturile vor mai crește și se vor apropia de cele specifice datei din calendar.

De asemenea, ANM informează că precipitațiile vor fi abundente în sudul, estul și centrul țării, la începutul și finalul perioadei, și în cantități normale în restul țării.

Astfel, în săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026 valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, astfel că vremea va fi una rece la nivelul întregii țări.

Precipitațiile vor fi abundente în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului vor fi în limite, în general, normale pentru această perioadă.

În săptămâna 4-10 mai 2026, temperatura aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor lipsi în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în limite, în general, normale pentru această săptămână.

Potrivit prognozei ANM, în săptămâna 11-17 mai 2026 valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 18-24 mai 2026 temperatura aerului va fi apropiată de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Ploile vor fi abundente în regiunile estice și sudice, vor lipsi în cele vestice și vor fi apropiate de normalul intervalului în restul teritoriului.