Focuri de armă la Casa Albă. Donald Trump și vicepreședintele Vance au fost evacuați

Momente de tensiune maximă la Washington, după ce un bărbat înarmat a deschis focul în apropierea Casei Albe. Forțele de securitate au intervenit rapid, iar președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele J.D. Vance au fost evacuați preventiv.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, incidentul s-a produs în zona de securitate din jurul Casei Albe, unde un individ a tras mai multe focuri de armă, declanșând o intervenție de urgență a serviciilor secrete americane.

Forțele de ordine au reacționat imediat, iar atacatorul a fost arestat la scurt timp după deschiderea focului. Autoritățile americane au securizat perimetrul și au instituit măsuri suplimentare de protecție în zona clădirilor guvernamentale.

Atacatorul este Cole Allen din Torrance, California, de 31 de ani. Acesta a fost descris ca fiind un „lup singuratic și un tip rău”, care „arăta destul de malefic”. Președintele SUA a postat o poză cu suspectul, după ce a fost reținut de forțele de ordine, notează libertatea.ro.

În urma incidentului, președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance au fost evacuați temporar din motive de siguranță, conform procedurilor standard aplicate în astfel de situații.

Nu au fost raportate victime în rândul oficialilor sau al personalului administrativ, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili motivele atacului și circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

Momentul în care JD Vance a fost evacuat