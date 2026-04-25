Minivacanța de 1 Mai aduce mai mulți turiști pe Valea Prahovei

1 Mai cu noroc anul acesta pe Valea Prahovei. Hotelurile și pensiunile au vândut mult mai bine decât de Paște.

- Publicitate -

În unele cazuri, prețurile au scăzut față de cele practicate în perioada sărbătorilor Pascale. Ce e drept, puțini sunt operatorii din turism care mai vin și cu pachete, în care să fie inclusă și o masă festivă.

Cum 1 mai pică vineri, mulți români vor lua calea muntelui, pentru a se bucura de o nouă minivacanță, la nici 3 săptămâni distanță față de cea de Paște.

- Publicitate -

Sinaia este la mare căutare în minivacanța de 1 mai

Cel mai bine s-au vândut cazările în Sinaia. Aici cu greu se mai găsește o cameră liberă, indiferent că vorbim despre hoteluri de 3, 4 sau 5 stele.

La Hotelul Caraiman, de 3 stele, prețurile pornesc de la 349 de lei pe noapte cu mic dejun și ajung la 949 de lei pe noapte apartamentul. Cei de la recepția hotelului au confirmat pentru Observatorul Prahovean că mai au câteva camere libere. Chiar și așa, rezervările au fost cu mult peste cele din perioada Paștelui.

La 4 stele, Hotel Alexandrion oferă camere duble cu vedere la munte, de la 420 de lei pe noapte, cazare cu mic dejun. Nici aici nu mai sunt multe camere disponibile, spun cei de la recepție.

- Publicitate -

Inclusiv hotelurile de 5 stele, cele pentru pretențioși, au oferte aproape sold-out. Hotel Peștera, cu patinoar all season deschis non-stop, a vândut camerele cu 850 de lei pe noapte, fără mic dejun. Cei care au rezervat pe ultima sută de metri au beneficiat și de o reducere last minute, de 10%.

Și stațiunea Bușteni s-a vândut bine

Bușteniul este, de asemenea, la mare căutare anul acesta, de 1 mai. Multe hoteluri sunt deja ocupate.

Aici, prețurile pornesc de la 290 de lei pe noapte la 3 stele, cum este cazul Hotelului Suru și ajung la 550 de lei pe noapte la 4 stele, Hotel Valedor. Nici în cazul acestuia din urmă nu mai sunt camere disponibile.

- Publicitate -

La pensiuni, turiștii au mai multă libertate. Vila Belcin oferă acces la grătar în curte, dar și jacuzzi în aer liber. Cei care aleg să petreacă minivacanța de 1 mai aici trebuie să scoată din buzunar 350 de lei pe noapte, fără mic dejun. Prețurile ajung la 550 de lei pe noapte, suita. În acești bani, turiștii au acces gratuit la SPA. Dacă încă ești în căutarea unui loc de petrecere a timpului liber de 1 mai, aici mai găsești camere libere, spun cei de la recepția pensiunii. Potrivit acestora, în ultima vreme trendul este ca turiștii să facă rezervări pe ultima sută de metri, după ce află prognoza meteo.

La Azuga încă se mai găsesc camere libere

Stațiunea Azuga este cea care încă mai oferă camere disponibile.

Observatorul Prahovean a verificat disponibilitatea la Recepția hotelului de 5 stele Lux Garden Hotel. Și aici am primit confirmarea că vânzările merg mai bine față de Paște. Încă mai sunt camere libere aici. Prețurile pornesc de la 110 euro camera dublă standard și ajung la 200 de euro apartamentul, cu mic dejun. În acești bani ai accesul gratuit la SPA, saună uscată și sală de fitness.

- Publicitate -

La 4 stele scoți ceva mai puțini bani din buzunar. Studio Mirage@Snow Residence oferă 3 nopti de cazare la 1100 lei, apartamentul tip studio pentru 4 adulți. Și aici mai sunt camere disponibile.

Și la Pensiunea Elemar, proprietarul ne spune încântat că rezervările merg mult mai bine față de perioada Paștelui. Are pensiunea rezervată în totalitate. Unitatea oferă pentru minivacanța de 1 mai pachet de două nopți de cazare la tariful de 490 de lei, camera pentru 2 adulți. În acești bani ai doar micul dejun inclus. Însă ai posibilitatea de a servi aici prânzul și cina, câte 45 de lei de persoană fiecare. În plus, pensiunea oferă acces contra cost la ciubăr, saună și excursii pe 13 trasee la alegere.

Turiștii vor avea zăpadă din plin în minivacanța de 1 mai

Turiștii care aleg anul acesta să petreacă minivacanța de 1 mai pe Valea Prahovei vor avea parte de un peisaj de iarnă autentic. Ninsorile recente, de la altitudini mari, au refăcut stratul de zăpadă.

- Publicitate -

Iar meteorologii avertizează că s-ar putea să mai avem episoade de ninsoare chiar și în preajma zilei de 1 Mai.

În funcție de condițiile meteo, în anumite zone, se poate practica chiar și snowboardingul.

Sunt oferte variate de petrecere a timpului liber și pentru turiștii care nu sunt mari amatori ai sporturilor de iarnă, dar totuși aleg stațiunile montane. Aceștia pot îmbina relaxarea cu activitățile în aer liber. Poți opta pentru relaxare la SPA și piscine interioare. În același timp, operatorii din turism vin și cu experiențe precum plimbări cu ATV-ul, trasee cu bicicleta sau zboruri cu parapanta.