Minivacanță de Rusalii: Câte zile libere au angajații și elevii

Românii vor beneficia de o nouă minivacanță la începutul verii, cu ocazia sărbătorii Rusaliilor. Angajații care lucrează în regim standard vor avea parte de trei zile consecutive de repaus, iar elevii vor primi și o zi liberă suplimentară în aceeași săptămână.

Când pică Rusaliile în 2026

Rusaliile, cunoscute în calendarul creștin drept Pogorârea Sfântului Duh, se sărbătoresc la 50 de zile după Paște. În 2026, prima zi cade duminică, 31 mai, iar a doua luni, 1 iunie, ambele declarate libere legale prin Codul Muncii.

Prin această poziționare în calendar, ziua de luni prelungește weekendul și creează un bloc de trei zile consecutive de odihnă – sâmbătă, 30 mai, duminică, 31 mai și luni, 1 iunie, pentru toți salariații cu program standard de lucru.

Excepții pentru domeniile esențiale

Angajații din sănătate, transporturi, ordine publică, comerț sau servicii de urgență pot fi programați la lucru, în funcție de specificul activității. Legislația muncii prevede, în aceste situații, acordarea de timp liber în următoarele 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, plata unui spor salarial.

Zi liberă de Rusalii și pentru elevi. Urmează și Ziua Învățătorului

Data de 1 iunie coincide cu Ziua Copilului și este zi nelucrătoare în sistemul de învățământ, astfel că elevii și profesorii nu participă la cursuri. La scurt timp după, pe 5 iunie, aceștia vor mai beneficia de o zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului – sărbătoare inclusă în Contractul Colectiv de Muncă din sectorul Învățământ Preuniversitar începând cu 2024.

Ce urmează după Rusalii

Următoarea zi liberă importantă din calendar este 15 august, Adormirea Maicii Domnului. În 2026, această dată cade în weekend, astfel că nu generează zile suplimentare de repaus pentru majoritatea angajaților.

Semnificația religioasă a Rusaliilor

Rusaliile marchează momentul pogorârii Sfântului Duh asupra Apostolilor – eveniment considerat, în tradiția teologică, momentul de naștere al Bisericii creștine. Apostolilor le-a fost conferită atunci capacitatea de a vorbi în limbi necunoscute și puterea de a răspândi mesajul creștin.

În tradiția ortodoxă, sărbătoarea este cunoscută drept „Cincizecimea” și se numără printre cele 12 praznice împărătești. Lăcașurile de cult sunt împodobite cu ramuri verzi de tei sau nuc, simboluri ale reînnoirii, iar slujbele includ rugăciuni speciale rânduite pentru această zi.