A treia dronă, cu încărcătură explozivă, căzută în România în interval de 24 de ore.

O a treia dronă rusească a căzut duminică, 26 aprilie, în județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, fragmentele au fost descoperite între localitățile Luncavița și Văcăreni. Echipa de pirotehnişti a SRI a confirmat prezenţa unei încărcături explozive la fragmentele de dronă.

„Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează duminică, 26 aprilie, în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezența unei încărcături explozive.

Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile”, a transmis MApN.

Din dispoziția procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenajat.

„Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO ALERT.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, au mai precizat reprezentanții Ministerului.