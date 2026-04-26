Bugetarii, inclusiv profesorii, pierd indemnizația de hrană: ce prevede noua lege a salarizării

Indemnizația de hrană pentru angajații din sectorul de stat, inclusiv pentru profesori, ar putea fi eliminată complet, potrivit unui proiect al noii legi a salarizării analizat de Edupedu.ro. Măsura ar reprezenta o schimbare importantă pentru sute de mii de bugetari care beneficiază în prezent de acest drept.

- Publicitate -

Conform documentului, noua lege ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027 și se va aplica tuturor categoriilor de personal plătit din fonduri publice. Tot atunci, valoarea de referință utilizată în calculul salariilor va fi stabilită la 4.325 de lei.

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea indemnizației de hrană, beneficiu prevăzut în legislația actuală. Practic, dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, angajații de la stat nu vor mai primi acești bani suplimentari după 2027.

- Publicitate -

În prezent, indemnizația de hrană nu este acordată tuturor bugetarilor. Ea se oferă doar celor care au salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv. Regula este stabilită prin ordinul nr. 3.185 din 6 februarie 2026, publicat în Monitorul Oficial, care se aplică inclusiv personalului din învățământul de stat.