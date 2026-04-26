În ce condiții poți ieși mai devreme la pensie. Acte necesare

Pensia pentru limită de vârstă se acordă doar dacă sunt îndeplinite două condiții esențiale. Este vorba despre vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare de 35 de ani. Vârsta de pensionare poate fi redusă în anumite condiții prevăzute de lege.

Persoanele care vor să iasă mai devreme la pensie trebuie să țină cont de anumite condiții prevăzute în lege. Există situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă, în special pentru persoanele care au desfășurat activități în condiții de muncă deosebite sau speciale. Aceste reduceri sunt proporționale cu stagiul efectiv realizat în astfel de condiții.

Când se poate reduce vârsta de pensionare

Reducerea vârstei de pensionare se poate aplica numai dacă este realizat stagiul complet de cotizare contributiv, care este de 35 de ani. Una dintre condiții este în cazul persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut de lege, cu cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare.

În cazul femeilor, vârsta standard de pensionare se reduce și dacă au născut și crescut copii până la împlinirea vârstei de 16 ani sau au adoptat și crescut copii pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

Totodată, vârsta standard de pensionare se reduce și în cazul persoanelor încadrate în grad de handicap sau cu deficienţă vizuală gravă.

Reducerea vârstei de pensionare se reduce și în cazul persoanelor care au desfășurat activități în unităţi miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respective sau care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii speciale de muncă.

Reducerea vârstei de pensionare pentru activitatea în fosta grupă I de muncă

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru aceste condiții de muncă sunt proporționale cu stagiul efectiv realizat în aceste condiții.

Aceste reduceri se pot aplica numai în situația în care a fost realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Ce acte îți trebuie pentru dosarul de pensie

cerere de înscriere la pensie

carnet de muncă

adeverință pentru activitatea după 1 ianuarie 2011

acte de identitate și stare civilă

livret militar (dacă este cazul)

diplomă de studii și adeverință pentru studii universitare

adeverințe privind sporurile și condițiile de muncă

alte documente privind vechimea