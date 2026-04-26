Un fotbalist care aparține Petrolului i-a stricat debutul lui Mirel Rădoi în Turcia

Mirel Rădoi, care zilele trecute a preluat echipa turcă Gaziantep, a avut parte de un debut de coșmar la noua sa formație. La primul meci cu el pe bancă, aceasta a pierdut, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Eyupspor, în etapa a 31-a din campionatul turc.

Echipa românului a intrat cu 0-0 la pauză în meciul de la Istanbul, însă gazdele au deschis scorul în partea a doua, în minutul 62, când Denis Radu a pasat decisiv şi Umut Bozok a înscris. După trei minute Charles-Andre Raux Yao a făcut 2-0, iar Metehan Altunbaş a stabilit rezultatul final, în minutul 78.

Denis Radu a dat o pasă de gol pentru Eyupspor

Rădoi a început meciul cu internaționalii români Deian Sorescu şi Alexandru Maxim, ca titulari, iar Denis Drăguş a intrat în minutul 64. La învingători, mijlocaşul român Denis Radu a fost titular, fiind înlocuit în minutul 66. Denis este unul dintre cei doi fotbaliști împrumutați de Petrolul la Eyupspor. El a fost cedat până în vară turcilor, cu opțiune de prelungire a contractului.

Denis Radu, fost internațional de tineret, a jucat șase meciuri pentru Petrolul în prima parte a sezonului, având cinci apariții în campionat și una în Cupa României. Fotbalistul de 23 de ani a marcat golul victoriei cu CFR Cluj, scor 1-0 la Ploiești.

În iarnă el a fost cedat turcilor, sub formă de împrumut, și a prins 13 meciuri pentru Eyupspor. El nu a marcat, dar a oferit două pase de gol, în prima ligă din Turcia. Denis a revenit ca titular, după o etapă de suspendare, cauzată de un cartonaș roșu.

Jerome Onguene a ajuns rezervă și la turci

La Eyupspor, echipă aflată pe locul 15, cu 28 de puncte și care luptă pentru evitarea retrogradării, mai joacă un fotbalist împrumutat de Petrolul. Camerunezul Jerome Onguene a bifat 11 meciuri pentru turci. În primele partide, Onguene, fost coleg cu Mbappe și Dembele la naționala U17 a Franței, a jucat titular, dar de câteva etape a ajuns pe banca de rezerve. El a evoluat doar patru minute în meciul cu echipa lui Mirel Rădoi.

În mod normal, Petrolul îi poate readuce în vară pe cei doi înapoi la Ploiești, dar totul va depinde de situația în care se va afla echipa la finalul campionatului.