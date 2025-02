TCE X-Files: Un autobuz face zilnic Ploiești-Oradea și retur

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a transmis public conducerii operatorului de transport public, TCE, să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Acesta a dat exemplul unui autobuz, pentru care TCE a raportat la facturare parcurgerea a 991,75 km/zi, echivalentul unui drum dus-întors Ploiești-Oradea.

”Am comunicat astăzi directorului TCE că va trebui să reducă rapid cheltuielile cu circa 22%. Pentru asta trebuie să prezinte un plan de reorganizare a TCE. În concret asta înseamnă: Reducerea personalului supradimensionat și mă refer la personalul TESA și toată pilăraia și nepotismul din TCE.

Șoferii și oamenii care muncesc pentru ca ploieștenii să aibă transport în comun nu au de ce să se teamă; Raportări reale ale numărului de kilometri efectuați; Reducerea sau eliminarea contractelor păguboase; Atitudine pro-activă pentru încheierea de contracte cu firmele private care își doresc serviciile TCE pentru transportul angajaților și care până acum au fost ignorate” este mesajul primarului Polițeanu.

Acesta a comparat Ploieștiul cu Oradea și Cluj Napoca, care au cheltuit de două sau de trei ori mai puțin pentru transport local. Asta deși calitatea serviciilor și a materialului rulant este net superioară în raport cu cele ale Ploieștiului.

”Pe scurt, la TCE este un dezastru financiar și managerial pe care îl plătesc ploieștenii. Am văzut cererile TCE, exprimate prin intermediul unui sindicat dintre cele 2 mari de la nivelul TCE. Cererea, în sinteză, este simplă: dați-ne de două ori mai mulți bani decât anul trecut. Adică 9 milioane de lei pe lună, adică 21,6 milioane de euro pe an. Adică am înlocui dezastrul financiar provocat de sistemul de termoficare cu un nou dezastru financiar” a precizat edilul.

Acesta a dezvăluit că a verificat aleatoriu numărul de kilometri zilnici raportați de TCE pentru fiecare autobuz și facturați ploieștenilor.

”Am găsit multe situații în care TCE a declarat că un singur autobuz ar fi efectuat 961,86km/zi sau 597,62 km/zi sau 987,52 km/zi sau 838,18 km/zi sau 991,86 km/zi sau 991,75 km/zi sau 805,35 km/zi sau 966,72 km/zi și multe alte cazuri de genul acesta. Sunt declarații care sunt în mod fățiș nereale și care generează costuri uriașe pentru fiecare ploieștean.

Cu alte cuvinte, conducerea TCE ia ploieștenii de proști și îi pune să plătească incompetența managerială, nepotismul și găurile negre din această firmă. E timpul să tragem linie acestui dezmăț cu bani publici” a mai spus Polițeanu.

În timpul acesta, noi, la primărie, încercăm să facem pe dracu’n patru să cumpărăm 20 de tramvaie noi și să găsim surse de finanțare pentru autobuze noi în anii care vin. Câtă vreme banii ploieștenilor se duc pe găuri negre, va fi foarte greu să reușim”.