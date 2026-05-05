Ziua votului moțiunii de cenzură. Câți parlamentari are fiecare partid și ce urmează dacă moțiunea trece

Parlamentul României dezbate și votează astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, într-un context politic extrem de tensionat și cu un rezultat încă incert.

Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare cel puțin 233 de voturi din totalul de 465 de parlamentari, iar inițiatorii susțin că au deja suficiente susțineri pentru a demite Executivul. Moțiunea a fost semnată de 254 de aleși, iar lideri ai PSD afirmă că votul final ar putea depăși acest prag.

Cu toate acestea, calculele din culise arată o situație mult mai fragilă. Reprezentanți ai PNL susțin că diferența este de doar câteva voturi și că rezultatul „se joacă” până în ultimul moment.

Un rol esențial îl pot avea parlamentarii minorităților naționale, care nu au luat o decizie unitară privind votul. Dacă o parte dintre aceștia se alătură inițiatorilor, moțiunea ar putea trece chiar și fără sprijin suplimentar din alte partide.

În același timp, există și incertitudini în rândul altor grupuri parlamentare. O facțiune de parlamentari nehotărâți urmează să își stabilească poziția chiar în dimineața votului, ceea ce face ca rezultatul final să fie greu de anticipat.

Câți parlamentari are fiecare partid

PSD – 129 de deputați și senatori

AUR – 90 de deputați și senatori

PNL – 75 de deputați și senatori

USR – 59 de deputați și senatori

UDMR – 31 de deputați și senatori

Neafiliați – 20 de deputați și senatori

POT – 16 deputati

S.O.S România – 15 de deputati

Minoritățile Naționale – 17 de deputați

PACE – Întâi România – 12 de senatori

Pe de altă parte, strategia PNL este de a participa la dezbateri, dar de a părăsi sala în momentul votului, în semn de protest față de alianța PSD–AUR, încercând în același timp să convingă parlamentari din alte partide să nu susțină moțiunea.

În interiorul USR există opinii împărțite: deși majoritatea liderilor consideră probabilă căderea Guvernului, nu este exclus un rezultat-surpriză la vot.

Ce se întâmplă dacă moțiunea trece

În cazul în care moțiunea de cenzură este adoptată, Guvernul Bolojan va fi demis, dar va rămâne interimar până la desemnarea unui nou premier de către președinte. Ulterior, vor începe negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare.