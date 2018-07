Îmi place la Caffe Milano. Îmi plac oamenii care dau suflet și culoare orașului

Am mai scris despre Caffe Milano și, probabil, o să o mai fac. De ce? Pentru că este unul dintre locurile care continuă să mă surprindă plăcut de fiecare dată când merg acolo și cred că este genul de afacere locală despre care merită să scriu.

Pentru că nu am mâncat la ei decât o singură dată, las pe data viitoare un eventual articol despre mâncărurile cu specific italian pe care le fac și care arată excelent. În schimb, am ”testat” în repetate rânduri niște înghețate și niște prăjituri făcute în casă cu adevărat speciale și vă recomand fără nicio reținere să le încercați și voi. Nici despre ele nu vreau să intru în detalii acum. Azi o să vă spun câteva vorbe despre braga pe care o au în ofertă și despre buricul părăginit al Ploieștiului.

Despre bragă: azi am băut pentru prima dată băutura despre care doar auzisem de la bunici sau despre care citisem. Am comandat fără să am vreo așteptare – eram cât se poate de curios. După ce am băut pentru prima dată bragă, impresia cu care am rămas este că am băut ceva diferit.

Nu știu dacă mi-a plăcut sau nu. Rea nu e la gust, dar este diferită mult de răcoritoarele cu care sunt obișnuit. Cred că o să mai încerc odată, măcar pentru senzația de răcorire plus sațietate pe care mi-a oferit-o.

Despre centrul centrului Ploieștiului, unde se află Caffe Milano. Este fascinant într-un mod deprimant să constați că de 27 de ani nimic nu s-a schimbat pe pătrățica de oraș cuprinsă între ieșirea din Galerii către fântâna arteziană din fața fostei Ciocârlii, cofetăria/bistroul LeBonBon, agenția loto, frizerie, coaforul Venus și florărie. Evident, mă refer la domeniul public.

Neglijența, ba chiar nesimțirea și lipsa de implicare a celor care administrează domeniul public al Ploieștiului se văd cel mai bine aici. De 27 de ani niciun primar n-a venit cu un proiect de relansare a zonei, de o frumusețe aparte dacă o pui în contextul parcului din jur și, mai îndepărtat, al Halelor Centrale.

Mozaic crăpat sau umflat de rădăcinile pomilor, trepte mâncate de ger și trafic în care să-ți rupi gâtul dacă nu ești atent și mult jeg răpănos. În centrul centrului orașului.

Mă gândeam că, în ciuda acestei nepăsări mizerabile a autorităților, în ultimii doi-trei ani zona s-a schimbat și a recăpătat puțin din demnitatea de odinioară exclusiv doar datorită întreprinzătorilor care au avut curaj și au ținut în viață: cofetăria/bistroul LeBonBon, frizeria, coaforul Venus, florăria sau Caffe Milano. Extrapolând, în fiecare cartier sau colț al orașului aceștia sunt oamenii care fac cât de cât acceptabil traiul în orașul lăsat pradă haitelor de oportuniști.

Măcar pentru asta și merită să cumpărați, să vă tundeți sau să vă coafați la de la/la oamenii care dau viață și culoare orașului.