Cod galben de vânt în zona de munte din Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de vânt pentru zona de munte din Prahova. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

- Publicitate -

Avertizarea ANM este valabilă în zona de munte din Prahova în intervalul 24 octombrie, ora 10.00 – 24 octombrie, ora 21.00

Astfel, potrivit ANM, în zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

- Publicitate -

„Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h”, a precizat ANM.

Începând de astăzi, la Cota 2000 din Sinaia, este anunțat și un nou val de ploi, iar de săptămâna viitoare vremea se răcește din nou. Treptat, tot de săptămâna viitoare, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. (detalii AICI).