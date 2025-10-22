Revin ploile în Prahova. Cum va fi vremea în noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În Prahova revin ploile, iar la munte este așteptat un val de ninsori.

Vremea a început, treptat, să se încălzeazcă în Prahova. Meteorologii au anunțat, însă, că vremea se va răci din nou. La munte este așteptat un nou val de ninsori.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești este așteptat un nou val de ploi vineri, dar și săptămâna viitoare. Treptat, vremea, însă, se va răci.

De săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor reveni la valori de 15… 16 grade Celsius.

Val de ninsori la munte

După o perioadă de câteva zile cu vreme de primăvară, la munte, de săptămâna viitoare, este așteptat un nou val de ninsori.

Vremea se răcește la munte, iar temperatura maximă nu va depăși 11 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va menține la 7… 8 grade Celsius.

Cum va fi vremea până pe 27.10.2025

Valorile termice, spun meteorologii, se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice și în general deficitar în restul teritoriului”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperaturile medii vor fi, potrivit ANM, mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperatura medie a aerului se va situa, potrivit ANM, în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal

Cum va fi vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Mediile valorile termice se vor situa, spun meteorologii, în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.

„Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale”, a precizat ANM.