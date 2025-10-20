Mănești. Cum obții ajutorul pentru încălzire a locuinței

Primăria Comunei Mănești anunță care sunt condițiile și pașii de urmat pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței conform legii nr. 226/2021, pentru perioada rece care urmează ( noiembrie 2025 – martie 2026).

Pentru a beneficia de suplimentul pentru energie privind încălzirea locuinței pe o perioadă de cinci luni (1 noiembrie 2025 până la data de 31 martie 2026), cetățenii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să facă parte din categoria familiilor cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau a persoanelor singure care realizează venituri nete lunare de cel mult 2.053 lei.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și se referă la consumul de energie electrică, combustibili solizi și petrolieri și de gaze naturale și enegie termică.

Care sunt pașii de urmat?

Pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței se completează o cerere și se realizează o declarație pe propria răspundere, urmând ca acestea să fie depuse la Sediul Primăriei din Comuna Mănești sau se descarcă de pe site-ul instituției www.primaria-manesti.ro, secțiunea Formulare – Cerere și declarație pe propria răspundere acordarea unor drepturi de asistență socială.

Când se pot depune cererile?

Cererile pot fi depuse pe tot parcursul sezonului rece, după cum urmează: până la data de 20 a fiecărei luni, acordarea dreptului realizându-se începând cu luna respectivă sau dupa data de 20 a fiecărei luni, acordarea dreptului realizându-se cu luna următoare depunerii cererii.

Ce alte documente sunt necesare?

Pentru stabilirea dreptului de încălzire cetățenii trebuie să prezinte următoarele documente:

Copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale mebrilor familiei,

Copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale,

Copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința

Copii ale documentelor care atenstă veniturile realizate

Pentru mai multe detalii puteți apela Compartimentul de Asistență Socială, la numărul de telefon 0748 152 692 sau puteți trimite un e-mail la adresa [email protected]

Ghid pentru completarea cererii și a declarației pe propria răspundere în linkul de mai jos: