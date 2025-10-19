Incendiu în Prahova, la Tătaru. Arde o locuință în satul Podgoria [VIDEO]

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Mizil intervin în această seară pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din comuna Tătaru, satul Podgoria.

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați și Punctului de Lucru Apostolache.

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei case particulare, pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Din fericire, nu există victime sau posibilități de propagare ale incendiului.

- Publicitate -

După finalizarea intervenției, pompierii vor proceda la stabilirea cauzei probabile de incendiu și a împrejurărilor în care s-a produs acesta.

Imagini transmise de ISU Prahova mai jos: