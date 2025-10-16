Stâlpii înclinați, de pe DJ 149, de la Fântânele vor fi înlocuiți

După ce Observatorulph.ro a prezentat situația stâlpilor înclinați de lângă DJ 149, de la Fântânele, s-a întâmplat „minunea”. „Au început lucrările de înlocuire a stâlpilor înclinați de la Fântânele”, ne-au scris oamenii.

Mai mulți locuitori din Fântânele au semnalat, în luna septembrie, pericolul legat de stâlpii situați în imediata apropiere a DJ 149. (Detalii AICI)

La acea dată, Observatorulph.ro a solicitat Consiliului Județean Prahova detalii cu privire la propietarul stâlpilor de curent electric, dar și referitor la un termen de remediere a problemei semnalate de localnici.

„Au început lucrările de înlocuire a stâlpilor înclinați de la Fântânele. Angajații sunt la fața locului și înlocuiesc stâlpii”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro, care ne-a trimis imagini de la fața locului.